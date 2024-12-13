Δεν εμφανίστηκε ποτέ στην Πόλη ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε δεύτερο συνεχόμενο κάκιστο ματς, ηττήθηκε με το βαρύ 93-67 από την Αναντολού Εφές στο Basketball Development Center και υπέστη το τέταρτο αρνητικό αποτέλεσμα στα πέντε τελευταία παιχνίδια της στην Ευρωλίγκα.

Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό του αγώνα, οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν απόλυτα και δεν άφησαν κανένα περιθώριο στον Παναθηναϊκό να πιστέψει ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι από το ματς. Η απουσία του Κέντρικ Ναν υποχρέωσε τους «πράσινους» στη χειρότερη φετινή τους επιθετική επίδοση, ενώ η άμυνά τους δεν βελτιώθηκε σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, με αποτέλεσμα το βαρύ τελικό σκορ που τους ρίχνει στο 8-7.

Κορυφαίος των νικητών, που ανέβηκαν επίσης στο 8-7, ήταν με 16 πόντους ο Ροντρίγκ Μπομπουά, ενώ 15 πέτυχαν ο Τζόρνταν Νουόρα και ο Ντάνιελ Οτούρου. Από πλευράς Παναθηναϊκού, διεσώθησαν μόνο οι Κώστας Σλούκας (15 πόντοι) και Τσεντί Οσμάν (12 πόντοι).

Στην διαβολοβδομάδα που ακολουθεί ο Παναθηναϊκός AKTOR θα δώσει δύο ματς στο ΟΑΚΑ με την Αρμάνι Μιλάνο (17/12, 21:15) και την Μπασκόνια (19/12, 19:45).

Το ματς

Η Εφές ξεκίνησε το ματς με κάρφωμα του Πουαριέ, ενώ ο Νουόρα έβαλε τρίποντο από τη γωνία και έγραψε το 5-0. Ο Λεσόρ έβαλε το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού (5-2), ο οποίος μπήκε νευρικά και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ο Νουόρα σκόραρε από μέση απόσταση (7-2), πριν βάλει τρίποντο για το 10-2. Ο Χουάντσο κάρφωσε εντυπωσιακά (10-4), ενώ ο Οσμάν έκλεψε και πήρε βολές για το 10-6. Ο Οσμάνι νίκησε τον Ισπανό (12-6), όμως ο Οσμάν πέτυχε δύσκολο γκολ φάουλ για το 12-8, χάνοντας τη βολή. Ο Οσμάνι έμεινε πάλι μόνος του και βρήκε στόχο (15-8), με τον Οτούρου να νικά τον Λεσόρ για το 17-8. Ο Λεσόρ έδωσε λύση στον Παναθηναϊκό από κοντά (17-10), πριν ο Σλούκας βάλει το πρώτο τρίποντο των φιλοξενούμενων για το 17-13. Ο Μήτογλου μείωσε κι άλλο (17-15), όμως ο Μπομπουά απάντησε με τρίποντο για το 20-15 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Σλούκας έβαλε νέο μακρινό σουτ και έριξε τη διαφορά στο καλάθι (20-18). Ο Μπράουν σκόραρε και έπειτα δημιούργησε για τον Γιουρτσεβέν, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει το πρώτο του προβάδισμα στο παιχνίδι (20-22). Ο Οτούρου απάντησε με γκολ φάουλ (23-22), πριν ο Μπράουν σκοράρει και πάλι για το 23-24. Ο Οτούρου έβαλε φόλοου (25-24), με τον Μπράιαντ να εκτελεί εύστοχα βολές για το 27-24. Ο Οτούρου συνέχισε να είναι ασταμάτητος (29-24), με τον Παπαπέτρου να εκτελεί από τη γωνία για το 29-27. Ο Σμιτς απάντησε αμέσως από μακριά (32-27), πριν ο Μπομπουά φτάσει μέχρι το καλάθι για το 34-27. Ο Οτούρου και ο Λεσόρ αντάλλαξαν από μία βολή (35-28), πριν ο Σμιτς βάλει γκολ φάουλ για το 38-28. Ο Μπομπουά έβαλε δύο συνεχόμενα μακρινά σουτ κι ανέβασε ακόμη περισσότερο τη διαφορά (43-28), με τον Γιουρτσεβέν να δίνει λύσεις από κοντά για το 43-32. Ο Σλούκας έφερε πιο κοντά τον Παναθηναϊκό με βολές (43-34), πριν ο Οσμάνι καρφώσει για το 45-34 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά και βρήκε γρήγορα καλάθια στο ανοιχτό γήπεδο με Χουάντσο και Οσμάν για το 45-38. Ο Πουαριέ σηκώθηκε ψηλά και κάρφωσε στο καλάθι των φιλοξενούμενων (47-38), πριν κάνει το ίδιο με το ένα χέρι για το 49-38. Ο Οσμάν μείωσε προσωρινά με λέι απ (49-40), όμως ο Νουόρα επανήλθε στα τρίποντα και έφερε την Εφές στο +12 (52-40). Ο Μπράιαντ επανέφερε το +15 των γηπεδούχων με γκολ φάουλ (55-40), ενώ μετά από συνεχόμενες άστοχες προσπάθειες του Παπαπέτρου, Πουαριέ και Τόμπσον έστειλαν την Εφές στο +19 (59-40). Ο Οσμάν έγινε διψήφιος με τρίποντο και μείωσε (59-43), όμως ο Λάρκιν το πήρε πίσω για τους γηπεδούχους με δικό του μακρινό σουτ (62-43). Ο Μπράιαντ επιτέθηκε στο καλάθι μετά την ασίστ του Τόμπσον (64-43), πριν ο Μήτογλου βάλει δύο βολές για το 64-45. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το εντυπωσιακό 68-46 υπέρ της Εφές.

Στο ξεκίνημα του τετάρτου δεκαλέπτου, Νουόρα και Μπομπουά επέκτειναν ακόμη περισσότερο το προβάδισμα της Εφές, που πήρε διαστάσεις θριάμβου (72-46). Τα υπόλοιπα λεπτά του αγώνα ήταν διαδικαστικά, με τους γηπεδούχους να φτάνουν κοντά και στο +30 χάρη στον Μπομπουά (77-48), πριν ο Σλούκας βάλει τρίποντο για το 77-51. Ο αρχηγός των πράσινων και ο Γκραντ έριξαν λίγο τη διαφορά (79-58), με τον Τόμπσον να σκοράρει για το 81-58. Ο Οτούρου κάρφωσε και πήρε και το φάουλ (85-58), με τον Μπομπουά να συνεχίζει να σκοράρει με κάθε τρόπο για το 87-58. Στα τελευταία διαδικαστικά λεπτά δεν άλλαξε κάτι πέρα από μερικά καρφώματα του Κώστα Αντετοκούνμπο στην επιστροφή του, και η Εφές πήρε τη μεγάλη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 45-34, 68-46, 93-67

