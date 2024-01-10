Σε ιδιαίτερες αποκαλύψεις για τα όσα πέρασε μετά την άνοδο στο Νο.3 του κόσμου το 2022 μίλησε η Μαρία Σάκκαρη στη δεύτερη σεζόν του Break Point που κυκλοφόρησε στο Netflix.

Η Ελληνίδα τενίστρια ανέφερε πως την επηρέασαν τα αρνητικά σχόλια του κόσμου στα social media, τόνισε πως μερικές φορές ένιωθε πως θα λιποθυμούσε, ενώ υπογράμμισε ότι υπήρξαν στιγμές που σκέφτηκε να εγκαταλείψει τα court.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε η Μαρία Σάκκαρη:

«Πέρυσι όλα πήγαιναν καταπληκτικά. Ανέβηκα στο Νο3. του κόσμου, αλλά μετά υπήρξε μια πτώση. Έχασα λίγο το μυαλό μου, ήρθαν όλα πολύ γρήγορα, βρέθηκα κοντά ακόμα και στο Νο.1. Δεν ήμουν έτοιμη γι' αυτό. Τότε άρχισα να έχω κρίσεις πανικού και υπήρχαν αγώνες που δεν μπορούσα ούτε να πάρω ανάσα.

Νόμιζα ότι θα λιποθυμούσα και δεν ήταν καθόλου ευχάριστο. Βρέθηκα σε ένα σκοτεινό μέρος για έξι μήνες περίπου. Είχα αδειάσει νοητικά και συναισθηματικά. Φοβόμουν να βγω έξω στο γήπεδο. Είχα όλον αυτόν τον κόσμο να λέει πως όταν θα φτάσω στα τελικά στάδια ενός τουρνουά, η ήττα ήταν δεδομένη. Αυτό μπαίνει στο κεφάλι σου. Είχα πολλές δύσκολες στιγμές εξαιτίας του.

Έβλεπα τον εαυτό μου και δεν μου άρεσε αυτό που έβλεπα. Κάποιες φορές ήθελα και να τερματίσω την καριέρα μου, αλλά δεν έχω πετύχει ακόμα όλα όσα ήθελα. Δεν είμαι έτοιμη να το κάνω, γιατί αν επέλεγα να κάνω κάτι άλλο δεν θα ένιωθα το ίδιο. Αν συνεχίσω όμως να χάνω, ίσως απλά να μην έχει νόημα.

Ήταν απογοητευτικό για μένα. Υπήρχαν στιγμές που δεν μπορούσα να δείξω το μαχητικό μου πνεύμα. Με σκότωνε αυτό μέσα μου. Δεν θέλω να παίζω τένις για πάντα, ίσως θα έπρεπε απλά να τα παρατήσω, σκεφτόμουν.

Έδωσα χρόνο στον εαυτό μου και επέστρεψα στο να κάνω τα απλά πράγματα. Άρχισα να δουλεύω με ψυχολόγο. Πραγματικά με βοήθησε πολύ στο να μην επικεντρώνομαι στα αρνητικά πράγματα. Ξέρω ότι δεν μου αξίζει να παίρνω μηνύματα μίσους στα social media, οπότε δεν πρόκειται να σπαταλήσω ενέργεια και χρόνο για να τα σκέφτομαι. Το να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να φοβάμαι για την αποτυχία. Ξέρω πως όποια και αν είναι η ηλικία σου, μπορείς να βελτιωθείς. Πάντα έχουμε ευκαιρίες για να γινόμαστε καλύτεροι. Δεν είμαστε ακόμα τελειωμένοι».

