Συνεχίζει στους Μιλγουόκι Μπακς ο Θανάσης Αντετοκούνμπο

Τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς θα συνεχίζει να φορά ο Θανάσης Αντετοκούνμπο! Ο Έλληνας φόργουορντ συμφώνησε να επιστρέψει στα «ελάφια», απ’ όπου και είχε μείνει ελεύθερος προ εβδομάδων και θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο πλευρό του αδερφού του, Γιάννη.



Ο Θανάσης αγωνίζεται στους Μπακς εδώ και τέσσερα χρόνια, από το 2019, ενώ νωρίτερα είχε περάσει από Παναθηναϊκό, Ανδόρρα και Νιου Γιορκ Νικς μεταξύ άλλων. Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, που αποκαλύπτει την παραμονή του Θανάση στο Μιλγουόκι, είχε και άλλες επιλογές στα χέρια του με τους Νικς να ήταν από τις ενδιαφερόμενες ομάδες.

Free agent Thanasis Antetokounmpo has agreed on a deal to return to the Milwaukee Bucks, sources tell @TheAthletic @Stadium . pic.twitter.com/fG1v7bUvsA

Antetokounmpo chose return to the Bucks over multiple options, including Knicks, sources said. Brothers Giannis and Thanasis, Brook and Robin Lopez all reunited in Milwaukee for next season. https://t.co/f0YcRcmvkE