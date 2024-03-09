Τερίμ: «Σημαντικό σε παγκόσμιο επίπεδο το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός - Είμαστε μέσα και στους δύο τίτλους»

Ο Φατίχ Τερίμ χαρακτήρισε παγκοσμίου φήμης το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV.

Ο Τούρκος τεχνικός του «τριφυλλιού» στάθηκε στη βελτίωση των Πειραιωτών, τονίζοντας το πόσο υψηλό είναι το εμπόδιο, το οποίο έχει μπροστά της η ομάδα του την Κυριακή (10/3, 20:30) για την πρεμιέρα των playoffs της Stoiximan Super League.

«Ο Ολυμπιακός είναι πολύ σημαντικός αντίπαλος και στο γήπεδο του, με την βοήθεια των οπαδών του, συνήθως παρουσιάζεται καλύτερος. Έχει αλλάξει προπονητή, έχει αλλάξει δηλαδή… σελίδα. Με το νέο τεχνικό έχουν γενικά καλύτερη εικόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, παίζοντας ωραιότερο ποδόσφαιρο. Πάντα το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός είναι σημαντικός αγώνας και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένας ματς το οποίο ακολουθεί πολύς κόσμος και θέλει να δει τι έγινε. Ελπίζω την Κυριακή (σ.σ. αύριο) να νικήσει η πλευρά που έχει παίξει καλύτερα, που έχει κάνει το καλύτερο παιχνίδι εντός αγωνιστικού χώρου.

Εύχομαι βέβαια να είμαστε εμείς αυτοί που θα κερδίσουμε», ανέφερε για το ντέρμπι.

Για τα play offs και τον τίτλο του πρωταθλητή, είπε: «Ξεκάθαρα θέλουμε την πρώτη θέση. Μπορεί να ξεκινάμε τη διαδικασία από λίγο πιο πίσω, αλλά στα play offs υπάρχουν δέκα αγώνες, που σημαίνει 30 βαθμοί. Καμιά φορά, το να μπαίνεις πρώτος στα play offs δεν σημαίνει πως στο τέλος θα είσαι επιτυχημένος. Γνωρίζαμε ότι σε όποια θέση κι αν μπαίναμε σ’ αυτή τη διαδικασία, αν κερδίσουμε τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας, μπορούμε να φθάσουμε εκεί που θέλουμε. Είναι σημαντικό πως και στο πρωτάθλημα, αλλά και στο Κύπελλο είμαστε μέσα και στις δύο διοργανώσεις. Μπορεί να έχουμε χάσει ένα μικρό αβαντάζ το τελευταίο διάστημα, αλλά δεν έχουμε χάσει τίποτα ακόμη. Μπορούμε να πάρουμε αυτά που θέλουμε».

