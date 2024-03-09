Παναθηναϊκός: Πως μοιράζονται οι επιθετικοί τα γκολ με τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός θα πάει την Κυριακή στο Φαληρικό γήπεδο για να κερδίσει τον Ολυμπιακό και να ανέβει «σκαλοπάτια» στον βαθμολογικό πίνακα. Τι πρέπει να κάνει και τι πρέπει να προσέξει ;

Καταρχήν το ματς αυτό θέλει μεγάλη προσοχή στην άμυνα που εκεί ο Παναθηναϊκός στις τελευταίες αγωνιστικές δείχνει να έχει αγωνιστική καθίζηση . Δεύτερον η ανασταλτική του λειτουργία πρέπει να είναι άψογη και στο δύο μέρη του γηπέδου. Τρίτον , να μετουσιώσει την καλή εμφάνιση σε γκολ και νίκη. Εννοείται ότι για αυτό το κομμάτι χρειάζεται να μπουν στην «εξίσωση» οι σέντερ φορ. Ποια είναι όμως η προϊστορία των πράσινων τα τελευταία δύο χρόνια;

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.