Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Το πλάνο του Τερίμ για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Δείχνει να έχει «κλειδώσει» η ενδεκάδα του «τριφυλλιού» για τη μεγάλη αναμέτρηση της Κυριακής (10/3, 20:30) για την πρεμιέρα των playoffs της Stoiximan Super League.

Ο Τούρκος τεχνικός θέλει να παρατάξει μία ομάδα, η οποία θα αγωνιστεί έχοντας στον μυαλό της μόνο τη νίκη ώστε να καλύψει το χαμένο έδαφος, αφού ξεκινάει στο μίνι πρωτάθλημα από το -4. Θέλει να κυριαρχήσει και να πιέσει τους «ερυθρόλευκους» στην άμυνά τους.

Όπως φαίνεται ο Ντραγκόφσκι θα είναι στο τέρμα, Ούγκο και Αράο δείχνουν επικρατέστεροι για το κέντρο της άμυνας, με Ακαϊντίν να διεκδικεί τη θέση του Ούγκο.

Στα πλάγια της άμυνας θα βρίσκονται Κώτσιρας και Μλαντένοβιτς, με τον Βαγιαννίδη να μην υπολογίζεται λόγω καρτών, ενώ ο Χουάνκαρ έκανε ατομικό και την Παρασκευή.

Στο κέντρο θα βρίσκεται λογικά ο Ρούμπεν (θέση διεκδικεί και ο Ζέκα), με τους Τσέριν και Μπακασέτα. Στα «φτερά» θα είναι Παλάσιος με Μπερνάρ και στην κορυφή ο Ιωαννίδης.

