Τέλος ο Μπουντενχόλζερ απ’ τους Μιλγουόκι Μπακς-Aναζητά προπονητή η ομάδα του Giannis

Παρελθόν από το «τιμόνι» των Μιλγουόκι Μπακς αποτελεί ο Μάικ Μπουντενχόλζερ!

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο έγκριτος δημοσιογράφος, Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, τα «ελάφια» προχώρησαν στην απόφαση να απομακρύνουν τον 53χρονο τεχνικό από την άκρη του πάγκου τους ύστερα από πέντε χρόνια κοινής πορείας.

Ο πρόωρος αποκλεισμός στον πρώτο γύρο των playoffs της Ανατολικής Περιφέρειας από τους Μαϊάμι Χιτ με σκορ 4-1, φαίνεται πως ήταν η... σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι στις τάξεις του οργανισμού και οδήγησαν τον έμπειρο προπονητή στην πόρτα της εξόδου.

BREAKING: The Milwaukee Bucks dismissed coach Mike Budenholzer, sources tell ESPN. Budenholzer is out after the East’s top-seed suffered a first-round loss to the Miami Heat. pic.twitter.com/wQp0Zk3lxi