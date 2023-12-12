Τέλος ο Κλάτενμπεργκ από τη Super League!

Την αποπομπή του Μαρκ Κλάτενμπεργκ σφράγισε η Stoiximan Super League.

Μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη από την προεδρία, ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν το αίτημα που είχε κατατεθεί από 11 συνολικά ομάδες για αποδέσμευση του μέχρι πρότινος συμβούλου.

Αυτή δρομολογήθηκε λοιπόν με συνοπτικές διαδικασίες, καθώς τάχθηκαν τελικώς υπέρ και οι Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος, ενώ απείχε από τη διαδικασία ο Ολυμπιακός.

Έτσι, συμφωνήθηκε ομόφωνα η αποχώρηση του Άγγλου, την οποία οι ομάδες είχαν ζητήσει επειδή δεν δικαιολογούσε με το έργο του τον υψηλότατο μισθό του, ενώ η αντιπρόεδρος, Κάτια Κοξένογλου την αιτιολόγησε με το γεγονός ότι δεν προχώρησε η επαγγελματική διαιτησί

