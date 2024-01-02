Τελική ευθεία ενόψει ΠΑΣ Γιάννινα με κακό ποδαρικό για τον Παναθηναϊκό

Με το πόδι κολλημένο στο «γκάζι» ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της αυριανής αναμέτρησης (03/01) με αντίπαλο τον ΠΑΣ Γιάννινα στη Λεωφόρο στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Oι «πράσινοι» προπονούνται σκληρά από την πρώτη ημέρα της έλευσης του Φατίχ Τερίμ, με τον Τούρκο τεχνικό να ποντάρει πολλά στην ψυχολογία των παικτών προκειμένου αυτοί να είναι ετοιμοπόλεμοι σε κάθε ματς με σκοπό την κατάκτηση του τίτλου.

Ωστόσο, ο πολύπειρος προπονητής του «τριφυλλιού» στάθηκε άτυχος, βλέποντας στην πρώτη προπόνηση του νέου έτους, δυο χρήσιμα «εργαλεία» της ομάδας να τραυματίζονται. Ο λόγος φυσικά για τον Σεμπάστιαν Παλάσιος ο οποίος εγκατέλειψε την προπόνηση της Πρωτοχρονιάς εξαιτίας θλάσης στον υποκνημίδιο του αριστερού ποδιού και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες.

Αυτό σημαίνει ότι ο Αργεντινός δεν θα δώσει το «παρών» στα δύο ματς του Κυπέλλου Betsson με τον Ολυμπιακό (10-17/1), ούτε στο ενδιάμεσο ντέρμπι με την ΑΕΚ (14/1) για τη Stoiximan Super League. Πέρα από αυτά τα παιχνίδια, ο 31χρονος θα χάσει αναμετρήσεις με ΠΑΣ Γιάννινα (03/01), Παναιτωλικό (07/01), ενώ θα κάνει «αγώνα δρόμου» ώστε να προλάβει αυτές με τον Αστέρα Τρίπολης (21/1) και τον ΠΑΟΚ (28/1).

Εκτός του Παλάσιος, νοκ άουτ για το ματς με τα Γιάννενα έχει τεθεί και ο Μπαρτ Σένκεφελντ καθώς υπέστη κάκωση στην ποδοκνημική. Τουλάχιστον τα καλά νέα αφορούν τον Άνταμ Τσέριν και τον Φίλιπ Τζούριτσιτς οι οποίοι μετά τα μικροπροβλήματα που αντιμετώπισαν, επανήλθαν σε κανονικούς ρυθμούς και είναι πλέον ετοιμοπόλεμοι για τον «καυτό» Γενάρη του Παναθηναϊκού.

Με αυτά τα δεδομένα ο Φατίχ Τερίμ είναι πιθανό να παρατάξει ενδεκάδα με τον Μπρινιόλι στην εστία και τους Βαγιαννίδη, Γέντβαϊ, Αράο και Χουάνκαρ στην άμυνα. Ο Ρούμπεν με τον Βιλένα και τον Μπερνάρ θα βρεθούν στο κέντρο, ενώ σοβαρές πιθανότητες έχουν και οι Αϊτόρ, Μαντσίνι, Ιωαννίδης για την επίθεση.

