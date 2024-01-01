Άρης: Σε... τροχιά επιστροφής ο Φετφατζίδης

Λίγες μόνο ημέρες μετά την επιστροφή του Λίντσεϊ Ροζ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ο Άρης κινείται δυναμικά για την απόκτηση ενός ακόμα πρώην ποδοσφαιριστή του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η διοίκηση των «κίτρινων» βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Γιάννη Φετφατζίδη, ο οποίος από το περασμένο καλοκαίρι αγωνίζεται στην Κύπρο με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, όταν και αποχώρησε από την ιταλική, ΣΠΑΛ.

Τόσο ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, όσο και οι Θεσσαλονικείς επιθυμούν να συνεργαστούν ξανά, μετά και το επιτυχημένο πέρασμα του 33χρονου μεσοεπιθετικού από τον σύλλογο για περίπου 1,5 χρόνο, από τον Γενάρη του 2019, μέχρι τον Οκτώβριο του 2020.

Στο διάστημα που βρέθηκε στον Άρη, ο βραχύσωμος άσος μέτρησε 56 συμμετοχές με 7 γκολ και 13 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, αφήνοντας τις καλύτερες των εντυπώσεων στους ανθρώπους του συλλόγου. Μάλιστα, οι εμφανίσεις του με τα «κίτρινα», ανάγκασαν την Αλ Κορ από το Κατάρ να καταβάλλει το ποσό των 1,1 εκατομμυρίων ευρώ στον Άρη για να αποσπάσει την υπογραφή του Έλληνα άσου τον χειμώνα του 2020.

Πλέον, το μοναδικό εμπόδιο για την επιστροφή του «Φέτφα» στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη, είναι να βρεθεί η «χρυσή τομή» με τον ΑΠΟΕΛ και ο παίκτης να εξασφαλίσει την ελευθέρας του.

Φέτος στο κυπριακό πρωτάθλημα, ο πρώην άσος του Ολυμπιακού μετράει 11 ολιγόλεπτες συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με τον τεχνικό του συλλόγου, Ρικάρντο Σα Πίντο, να δείχνει πως δεν τον υπολογίζει.

