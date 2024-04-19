Έτοιμη να πυροδοτήσει τη «βόμβα» του φετινού καλοκαιριού είναι η Μπάγερν Μονάχου.

Οι Βαυαροί βρίσκονται εδώ και καιρό σε αναζήτηση προπονητή, καθώς η θητεία του Τόμας Τούχελ στον πάγκο θα ολοκληρωθεί μετά το τέλος της σεζόν.

Ωστόσο όπως αναφέρει η έγκυρη Mundo Deportivo, η Μπάγερν αναμένεται να κάνει το «μπαμ» αναφορικά με τον αντικαταστάτη του Γερμανού τεχνικού.

Συγκεκριμένα, η ισπανική ιστοσελίδα αποκαλύπτει πως ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι το νούμερο 1 φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου με τις δυο πλευρές να βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία.

Ο πρώην τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης είναι χωρίς ομάδα από το 2021, όταν και αποχώρησε από τους «μερένχες» και βρίσκεται πια, πολύ κοντά σε μία νέα πρόκληση.

Το δημοσίευμα αυτό έρχεται λίγες ώρες αφού ο Γιούλιαν Νάιγκελσμαν ανακοινώθηκε πως θα ανανεώσει με την Εθνική Γερμανίας έως το 2026, που μεταξύ άλλων βρισκόταν ανάμεσα στους υποψηφίους για να αναλάβει ξανά τους Βαυαρούς.

Στην Ιβηρική χώρα αναφέρουν μάλιστα, ότι ο Γάλλος έχει ζητήσει από τους Γερμανούς σημαντική ενίσχυση στην αμυντική γραμμή, με πρώτο όνομα στην λίστα τους, να είναι ο Ρόναλντ Αραούχο της Μπαρτσελόνα.

🚨 𝐙𝐈𝐃𝐀𝐍𝐄 𝐱 𝐁𝐀𝐘𝐄𝐑𝐍



🔜 Zinedine Zidane está a un paso de convertirse en el entrenador del Bayern de Múnich a partir de la próxima temporada.



🔓 Un acuerdo que todavía no está firmado porque faltan todavía flecos. El francés habría pedido refuerzos a la secretaría… pic.twitter.com/aJBOdJVDNX — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 19, 2024

