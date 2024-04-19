Στο στόχαστρο της Τότεναμ ο μεσοεπιθετικός της Μπάγερν, Σερζ Γκνάμπρι

Η Τότεναμ παλεύει με την Άστον Βίλα για την τέταρτη θέση της Premier League και την εξασφάλιση εισιτηρίου για το Champions League της επόμενης περιόδου, όμως, ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν έχει ξεκινήσει.

Πολλοί παίκτες τσεκάρονται από τους ανθρώπους των «σπιρουνιών» και η στόχευση γίνεται στη μεσοεπιθετική γραμμή, με την περίπτωση του Σερζ Γκνάμπρι να αρέσει αρκετά.

Η αγγλική ομάδα έχει ψηλά στη λίστα της τον εξτρέμ της Μπάγερν Μονάχου, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι πρόθυμη να τον πουλήσει, εφόσον ικανοποιήσει τις οικονομικές της απαιτήσεις.

Ο 28χρονος διανύει μέτρια έως κακή σεζόν φέτος, με πέντε γκολ και μια ασίστ σε 17 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

