Πιθανότατα με Γουόκαπ απέναντι στον Παναθηναϊκό ο Ολυμπιακός

Ετοιμοπόλεμος απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ο Τόμας Γουόκαπ.

Όπως τόνισε στις δηλώσεις του ο Γιώργος Μπαρτζώκας και μετέφερε στον ΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Ζέρβας, ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι της Ευρωλίγκας.

Παρόλο λοιπόν που το διάστρεμμα που τον ταλαιπώρησε χρειαζόταν μεγαλύτερο διάστημα αποθεραπείας, υπάρχει η πίστη ότι θα ενισχύσει τον Ολυμπιακό, με τον Μπαρτζώκα ν’ αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Έπρεπε να μείνει εκτός τρεις εβδομάδες, έχει ακόμα αιμάτωμα, αλλά επειδή μιλάμε για τον Γουόκαπ, πιστεύω πως θα παίξει».

Εξάλλου, ευχάριστα είναι τα νέα και για τους Λαρεντζάκη και Γκος, με αμφότερους να προπονούνται κανονικά και να θεωρείται βέβαιο ότι θα βρίσκονται στη 12άδα του ντέρμπι.

