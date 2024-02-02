Με ανεβασμένη ψυχολογία, αλλά και επιστροφές στο ντέρμπι ο Παναθηναϊκός

Χαμηλοί τόνοι στον Παναθηναϊκό, παρά την πρόκριση και αμέσως τα κεφάλια μέσα ενόψει ντέρμπι.

Οι «πράσινοι» μετά τη νίκη 2-0 στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο με την οποία έβαλαν «σφραγίδα» στο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου, στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο σπουδαίο ματς με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το κέρδος για το «τριφύλλι» στο ματς με τον Ατρόμητο ήταν διπλό, αφού η ομάδα του Φατίχ Τερίμ κρατά την αντίδραση μετά και την ήττα στην Τούμπα, αλλά και την εμφάνιση η οποία ήταν πειστική και πιθανότατα η καλύτερη επί θητείας του Τούρκου τεχνικού στον πάγκο της ομάδας.

Πλέον η ομάδα έχει μπει για τα καλά σε ρυθμούς ντέρμπι στο οποίο και θέλει δεδομένα τη νίκη προκειμένου να μην απομακρυνθεί από την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, για τους οποίου ο Παναθηναϊκός, ελπίζει σε στραβοπατήματα κόντρα σε Αστέρα Τρίπολης και Ατρόμητο αντίστοιχα.

Στα θετικά για τον 70χρονο τεχνικό είναι και οι επιστροφές. Μετά τον Παλάσιος, που αγωνίστηκε στη ρεβάνς στο Περιστέρι, στροφές ανέβασαν και οι Ιωαννίδης-Χουάνκαρ, που θα υπολογίζονται κανονικά. Αντίθετα στα «πιτς» παραμένουν, οι Βαγιαννίδης, Σπόραρ, Βέρμπιτς, που την Πέμπτη ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.