Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Άλβες ο Ολυμπιακός

Την πρόσληψη του Πέδρο Άλβες στην θέση του Αθλητικού Διευθυντή ανακοίνωσε, όπως αναμενόταν, σήμερα (05/12) ο Ολυμπιακός  

Alves

Ήταν γνωστό, έγινε και… επίσημο εδώ και λίγη ώρα.

Για την πρόσληψη του Πέδρο Άλβες από πλευράς Ολυμπιακού ο λόγος, με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να γνωστοποιεί την έναρξη της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο σήμερα (05/12) το μεσημέρι, μέσω σχετικού ποσταρίσματος στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media.

Έτσι, λοιπόν, όπως αναμενόταν με βάση το ρεπορτάζ, ο Άλβες θα είναι ο νέος Αθλητικός Διευθυντής του Ολυμπιακού, χωρίς όμως να γίνουν γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες από πλευράς Πειραιωτών.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός
