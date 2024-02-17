Super League: «Επαγγελματική» νίκη με 2-0 στο Περιστέρι τον Ατρόμητο ο Άρης

Έφυγε με... κυνικό διπλό από το Περιστέρι και επέστρεψε στις νίκες ο Άρης. Μετά τις δύο εκτός έδρας ισοπαλίες τους κόντρα σε Πανσερραϊκό και ΠΑΣ Γιάννινα, οι Θεσσαλονικείς δεν ενθουσίασαν με την απόδοσή του, αλλά παρουσιάστηκαν άψογοι αμυντικά κόντρα στον Ατρόμητο, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 2-0.

Στο μυαλό των κόουτς

Με τον Σάσα Ίλιτς να είναι τιμωρημένος και με τον βοηθό του, Βέλιτσκο Καπλάνοβιτς να τον αντικαθιστά, ο Ατρόμητος παρατάχθηκε με 4-3-3, έχοντας εκτός αποστολής τους Ασεβέδο και Έντερ. Ο Τσιντώτας ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια των γηπεδούχων, Κεσχρίντα, Ντε Μποκ ακραία μπακ, Τσακμάκη, Τζαβέλλα ήταν το δίδυμο στόπερ, ενώ οι Κούεν, Έρλινγκμαρκ και Κούντε ήταν η τριάδα στα χαφ. Ο Ρομπάιγ ξεκίνησε στο δεξί άκρο της επίθεσης, ο Αγκιμπού Καμαρά στο αριστερό, πίσω από τον πιο προωθημένο, Αντζιέλσκι.

Από την άλλη, ο Άκης Μάντζιος, ο οποίος δεν είχε διαθέσιμους Oντουμπάτζο, Τζούρασεκ, Φαμπιάνο, Ζουλ, Ρουπ, Δεληζήση και Χριστοδουλόπουλο, παρέταξε την ομάδα του με 4-2-3-1. Κουέστα τερματοφύλακας, Μοντόγια, Ρόουζ, Μπράμπετς, Φεράρι τετράδα άμυνας, Βέλεθ και Νταρίντα δίδυμο στα χαφ. Μάνου Γκαρθία σε ρόλο δεκαριού, έχοντας δίπλα του Σουλεϊμάνοφ, Μπένετ, ενώ ο Μορόν ξεκίνησε στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς

Αμφίρροπη η αναμέτρηση στα πρώτα της λεπτά, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να πάρουν την κατοχή της μπάλας και να δημιουργήσουν. Η πρώτη τελική προσπάθεια ήταν για τον Ατρόμητο, με ένα μακρινό και πολύ δυνατό σουτ του Κούντε να καταλήγει ψηλά άουτ, ενώ στο 8’ ο Αντζιέλσκι σούταρε λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Άρη, χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον Κουέστα. Ο Άρης απείλησε για πρώτη φορά την Τσιντώτα στο 17’, όταν ο Μορόν εκτέλεσε φάουλ που πήρε ο ίδιος και ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Στο 22’ ο Μάνου Γκαρθία πήγε να βάλει ένα… τρελό γκολ με μακρινό σουτ που επιχείρησε όντας εκτός ισορροπίας, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από την εστία των γηπεδούχων, ενώ στο 25’ ο Αντζιέλσκι σούταρε πέφτοντας υπό την πίεση του Ροζ, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 29’ ο Ατρόμητος έβγαλε γρήγορη αντεπίθεση, η μπάλα κατέληξε στον Κούεν, ο οποίος σούταρε από πλάγια θέση για να δει τον Κουέστα να του αρνείται το γκολ, ενώ πριν εκτελεστεί το κόρνερ ο VAR, Κατοίκος, ειδοποίησε τον Τσέτσιλα για πιθανό πέναλτι υπέρ του Άρη στο ξεκίνημα της φάσης, για χέρι του Κούεν. Αφού είδε το ριπλέι, ο διαιτητής υπέδειξε την εσχάτη των ποινών, με τον Μορόν να εκτελεί εύστοχα, σκοράροντας για 12η φορά στη φετινή σεζόν και δίνοντας το προβάδισμα στον Άρη.

Στη συνέχεια, ο Ατρόμητος πήρε περισσότερες πρωτοβουλίες και απείλησε στο 43’, όταν ο Κούεν έκανε την κούρσα από τα αριστερά και βρήκε τον Ρομπάιγ, εκείνος άλλαξε πλευρά για τον Κεσχρίντα, αλλά εκείνος σούταρε πάνω στον Κουέστα. Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, ο πολύ δραστήριος, Κούντε, εκτέλεσε φάουλ δίπλα από το σημαιάκι του κόρνερ, με τον Τσακμάκη να παίρνει την κεφαλιά από πολύ πλεονεκτική θέση, αλλά να στέλνει την μπάλα ψηλά.

Με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που μπήκαν πιο δυνατά, όμως ο Άρης ήταν εκείνος που απείλησε πρώτος στο 47’, με τον Μορόν να παίρνει την όμορφη πάσα του Σουλεϊμάνοφ και να σουτάρει μετά από μία επαφή του με την μπάλα, πάνω στον Τσιντώτα. Με τον Ατρόμητο να αδυνατεί να δημιουργήσει ευκαιρίες μπροστά στην εστία του Κουέστα, ο Άρης ήταν εκείνος που έφτασε ξανά κοντά στο γκολ στο 62’, όταν ο Σουλεϊμάνοφ μπήκε στη μεγάλη περιοχή με όμορφη ατομική ενέργεια, πλασάροντας λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Ισπανού τερματοφύλακα.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ατρόμητος (Καπλάνοβιτς, 4-3-3): Τσιντώντας - Κεσχρίντα, Τσακμάκης, Τζαβέλλας, Ντε Μποκ – Κούεν (84’ Βέργος), Κούντε, Έρλινγκμαρκ (55’ Βαλέντσια) – Ρομπάιγ (73’ Γιουμπιτάνα), Καμαρά, Αντζιέλσκι

Στον πάγκο έμειναν οι Μαρκετζιάνι, Αθανασίου, Κιβρακίδης, Φριντγιόνσον και Βρακάς.

Άρης (Μάντζιος, 4-2-3-1): Κουέστα - Μοντόγια, Ρόουζ, Μπράμπετς, Φεράρι – Βέλεθ (83’ Ντουκουρέ), Νταρίντα – Σουλεϊμάνοφ (83’ Ζαμόρα), Γκαρθία (63’ Βερστράτε), Μπένετ (46’ Σαβέριο) – Μορόν (70’ Ανσαριφάρντ)

Στον πάγκο έμειναν οι Χουτεσιώτης, Φατόρε, Φετφατζίδης και Πάρδο.

Διαιτητής: Τσέτσιλας

Βοηθοί: Στεφανής, Σάββας

Τέταρτος: Τζήλος

VAR: Κατοίκος, Καραγκιοζόπουλος

