Super League: Άνετο πέρασμα του Ολυμπιακού από την Τρίπολη, 0-3 τον Αστέρα

Στην κορυφή της βαθμολογίας (με έναν αγώνα περισσότερο από τον ΠΑΟΚ) βρίσκεται πλέον ο Ολυμπιακός μετά το άνετο πέρασμά του από την Τρίπολη. Ο Αστέρας κράτησε τους «ερυθρόλευκους» στο μηδέν μόνο για δύο λεπτά και ουδέποτε απείλησε κι έτσι οι Πειραιώτες πέρασαν την ΑΕΚ στη βαθμολογία της Super League με αυτή τη νίκη στο εξ' αναβολής παιχνίδι της Αρκαδίας, τέσσερις μέρες πριν από ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Με 4-4-2 παρέταξε τους Αρκάδες ο Ράσταβατς. Στο τέρμα ο Τσιντώτας, στα στόπερ Σίπτσιτς, Καστάνιο, με τους Δεληγιαννίδη και Πομόνη να είναι τα μπακ, Αλάγκμπε και Γκονζάλες στα χαφ, με τους Εμμανουηλίδη και Μεντιέτα στα πλάγια, ενώ Μίτροβιτς και Τζοακίνι στην επίθεση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο προπονητής του Αστέρα επέλεξε ένδεκα διαφορετικούς ποδοσφαιριστές σε σχέση με το κατά γενική ομολογία πολύ καλό παιχνίδι που έκανε η ομάδα του με την ΑΕΚ πριν από δέκα μέρες.

Με 4-2-3-1 έπαιξε ο Ολυμπιακός. Στο τέρμα ο Τζολάκης, στα στόπερ Ρέτσος και Μπιανκόν, μπακ Κοστίνια και Μπρούνο, με τους Γκαρθία και Έσε στα χαφ, έχοντας τον Νασιμέντο μπροστά τους, με τους Μαρτίνς και Ποντένσε να είναι στα «φτερά» και τον Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς

Με φόρα για να επιβάλλει τους κανόνες του από την αρχή, αλλά και με σκοπό να κάνει πιο απλό το έργο του με ένα γρήγορο γκολ, μπήκε ο Ολυμπιακός και τα κατάφερε. Στο 2ο λεπτό απείλησε με τον Ποντένσε, με τον Τσιντώτα να διώχνει, αλλά στο 3’ άνοιξε το σκορ. Από το κόρνερ που πήρε στη φάση με τον Πορτογάλο, οι Αρκάδες δεν μπόρεσαν να απομακρύνουν καλά, με τον Γκαρθία να κλέβει και να εκτελεί τον Τσιντώτα. Για το παρθενικό του τέρμα στα ερυθρόλευκα στην 59η συμμετοχή του.

Πέντε λεπτά μετά παραλίγο να γίνει το 2-0. Από εκτέλεση φάουλ του Ποντένσε, ο Ταρέμι έκανε ωραία κεφαλιά και ο Τσιντώτας έδιωξε εντυπωσιακά, σώζοντας την ομάδα του από το 0-2.

Στο 13’ ο Ποντένσε έκανε έξυπνη μπαλιά για τον Ζέλσον που προσπάθησε να κοντρολάρει με το κοντρόλ, δίνοντας το δικαίωμα στον Τσιντώτα να μαζέψει, προτού δοθεί offside. Δίχως να είναι, οπότε σε περίπτωση γκολ θα διόρθωνε το λάθος το VAR.

Στο 20’ ο Μπρούνο ανέτρεψε τον Εμμανουηλίδη, ο Κατσικογιάννης έδειξε την άσπρη βούλα, αλλά σηκώθηκε το σημαιάκι στη συνέχεια, με τον άσο των γηπεδούχων να είναι ξεκάθαρα εκτεθειμένος. Ο Ολυμπιακός είχε ωραίο σουτ του Ποντένσε στο 25’ που έδιωξε ο Τσιντώτας. Στο 27’ έγινε το 0-2. Ο Ποντένσε βρέθηκε από τα αριστερά και έστρωσε στον Ταρέμι που σούταρε κατευθείαν, η μπάλα κόντραρε στον Σίπσιτς και μπέρδεψε τον Τσιντώτα που είχε πέσει στην αντίθετη πλευρά.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Αστέρας έκανε την πρώτη του τελική στο 30’, με τον Εμμανουηλίδη να σουτάρει από μακριά και τον Τζολάκη να μπλοκάρει. Ποντένσε και Ταρέμι έβγαλαν νέα συνεργασία, με τον Πορτογάλο να εκτελεί φάουλ και τον Ιρανό να αστοχεί με κεφαλιά. Στο 44’ παραλίγο να βρει κέρδος από το πουθενά. Σέντρα του Ζέλσον, το «τσαφ» του Σίπσιτς, με την μπάλα να παίρνει ύψος και τον Τσιντώτα να μπλοκάρει.

Ανάλογο τέμπο με του πρώτου ημιχρόνου, είχε στο ξεκίνημα του δεύτερου ο Ολυμπιακός. Στο 51’ ο Έσε είχε άστοχο πλασέ από το ύψος του πέναλτι έπειτα από συνεργασία με τον Κοστίνια. Στο 57’ ο Πομόνης βρήκε τον Τζολάκη σε ετοιμότητα με σουτ από δύσκολη γωνία. Ο Ολυμπιακός έκανε το 3-0 στο 59’. Ο Ποντένσε ξεκλείδωσε την αντίπαλη άμυνα, αφού έκανε τρομερή ενέργεια από τα αριστερά, για να βρεθεί στον άξονα και να μοιράσει κάθετα για τον Ταρέμι που πραγματοποίησε παράλληλο γύρισμα με τον Ζέλσον να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά.

Από εκεί και μετά αλλοιώθηκε η εικόνα του αγώνα, με τους προπονητές των δύο ομάδων να κάνουν μαζικές αλλαγές, αφού πλέον είχαν κριθεί τα πάντα. Ο Ολυμπιακός βρήκε μεγάλη φάση στο 73’. Ο Νασιμέντο γύρισε από αριστερά, με τον Ρέτσος να πλασάρει και τον Τσιντώτα να του λέει «όχι» και τον Κλέιτον να μην μπορεί από κοντά.

