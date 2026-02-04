Στη ρεβάνς της Λιβαδειάς, στις 11 Φεβρουαρίου, θα λύσουν τις διαφορές τους ΟΦΗ και Λεβαδειακός μετά το 1-1 του Παγκρητίου για τον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Ο ΟΦΗ ήταν καλύτερος και έχασε αρκετές ευκαιρίες για να πάρει έστω ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό, αλλά ο Λεβαδειακός κράτησε το αποτέλεσμα, αν και έπαιξε 24 λεπτά με 10 παίκτες και δικαιούται να ονειρεύεται συμμετοχή στον τελικό για πρώτη φορά στην ιστορία του.

