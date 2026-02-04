Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κύπελλο Ελλάδας: Ανοιχτοί λογαριασμοί για ΟΦΗ και Λεβαδειακό μετά το 1-1 στο Παγκρήτιο

Μπόρχα στο 3' και Μπάλτσι στο 18' τα δύο υπέροχα γκολ του πρώτου ημιτελικού - Με 10 παίκτες τελείωσαν το ματς οι Βοιωτοί μετά την αποβολή του Λοντίγκιν 

ΟΦΗ Λεβαδειακός

Στη ρεβάνς της Λιβαδειάς, στις 11 Φεβρουαρίου, θα λύσουν τις διαφορές τους ΟΦΗ και Λεβαδειακός μετά το 1-1 του Παγκρητίου για τον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Ο ΟΦΗ ήταν καλύτερος και έχασε αρκετές ευκαιρίες για να πάρει έστω ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό, αλλά ο Λεβαδειακός κράτησε το αποτέλεσμα, αν και έπαιξε 24 λεπτά με 10 παίκτες και δικαιούται να ονειρεύεται συμμετοχή στον τελικό για πρώτη φορά στην ιστορία του. 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κύπελλο Ελλάδος Λεβαδειακός ΟΦΗ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark