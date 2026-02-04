Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, στη Λεωφόρο, για τον πρώτο από τους δύο μεταξύ τους ημιτελικούς στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Με τον Ράφα Μπενίτεθ να καταλήγει στους παίκτες που θα ξεκινήσουν στο αρχικό σχήμα του «τριφυλλιού» στο ντέρμπι με τον «δικέφαλο του Βορρά».

Πραγματοποιώντας τρεις αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο ντέρμπι κόντρα στη Ρόμα και επαναφέροντας στην 11άδα τους Τσέριν, Ζαρουρί και Μπακασέτα.

Παρακολουθείστε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη του αγώνα

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με σύστημα 4-2-3-1. Ο Λαφόν θα καθίσει στο τέρμα, με τους Καλάμπρια, Γεντβάι, Ίνγκασον και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα. Κοντούρης και Τσέριν θα κινούνται στον άξονα, ενώ Ζαρουρί και Αντίνο θα παίξουν στα άκρα και ο Μπακασέτας πίσω από τον προωθημένο Τετέι.

Παράλληλα, στον πάγκο του «τριφυλλιού» θα είναι οι Τσάβες, Κότσαρης, Πάλμερ-Μπράουν, Ερνάντεθ, Σιώπης, Σάντσες, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Μπόκος, Πάντοβιτς και Σβιντέρσκι.

Οι επιλογές του Λουτσέσκου

Το μεγάλο ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο (20:30) είναι αυτό που δεσπόζει στο πρόγραμμα των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί ο «δικέφαλος» στον αγωνιστικό χώρο, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να είναι ο μεγάλος απών.

O Tσιφτσής λοιπόν θα είναι στην εστία, με τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα. Ο Οζντόεφ και ο Μεϊτέ θα είναι οι δυο χαφ, ο Ζίβκοβιτς στο δεξί άκρο της επίθεσης, ο Τάισον στο αριστερό και ο Πέλκας πίσω από τον Ανέστη Μύθου.

Στον πάγκο: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Ζαφείρης, Χατσίδης, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Γερεμέγεφ.

