Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΠΑΟΚ: Τίμησε τη μνήμη των φιλάθλων που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία, πριν τον αγώνα με Σπόρτινγκ

Συγκινητικές στιγμές πριν την αναμέτρηση ΠΑΟΚ–Σπόρτινγκ για το FIBA Europe Cup - Λουλούδια στη μνήμη των φιλάθλων από τις δύο ομάδες

ΠΑΟΚ
Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle
  • Ανατρχιαστικές στιγμές στο Παλατάκι πριν την έναρξη του παιχνιδιού
  • Λουλούδια από τους παίκτες και των δύο ομάδων
  • Κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή

Συγκινητικές στιγμές στο «Παλατάκι». Πριν την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Σπόρτινγκ για το FIBA Europe Cup οι παίκτες και τα επιτελεία και των δύο ομάδων κατέθεσαν λουλούδια στον χώρο που δημιουργήθηκε στη μνήμη των επτά φίλων της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα στη Ρουμανία.

Παράλληλα κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή πριν το τζάμπολ του αγώνα, παρόντος και του νέου ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Τέλη Μυστακίδη.
 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟΚ Ρουμανία Δυστύχημα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark