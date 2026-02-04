Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ανατρχιαστικές στιγμές στο Παλατάκι πριν την έναρξη του παιχνιδιού

Λουλούδια από τους παίκτες και των δύο ομάδων

Κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή

Συγκινητικές στιγμές στο «Παλατάκι». Πριν την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Σπόρτινγκ για το FIBA Europe Cup οι παίκτες και τα επιτελεία και των δύο ομάδων κατέθεσαν λουλούδια στον χώρο που δημιουργήθηκε στη μνήμη των επτά φίλων της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα στη Ρουμανία.

Παράλληλα κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή πριν το τζάμπολ του αγώνα, παρόντος και του νέου ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Τέλη Μυστακίδη.



