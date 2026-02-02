Ολυμπιακός: «Δένει» με νέο συμβόλαιο τον Ζέλσον

Δένει τον Ζέλσον Μαρτινς με νέο συμβόλαιο ο Ολυμπιακός. Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Τσανάκας στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6, οι Πειραιώτες έφτασαν σε οριστική συμφωνία με την πλευρά του Πορτογάλου εξτρέμ για την επέκταση του συμβολαίου του. Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια και ο Ζέλσον θα συνεχίσει να φορά τα ερυθρόλευκα για μερικά χρόνια ακόμη.

Το συμβόλαιο του ταχυδυναμικού εξτρέμ ολοκληρωνόταν στο τέλος της σεζόν, ωστόσο υπήρχε οψιον από την πλευρά του Ολυμπιακού για την επόμενη σεζόν η οποία αναμενόταν να ενεργοποιηθεί. Επειδή όμως οι Πειραιώτες ήθελαν να τον διατηρήσουν για περισσότερα χρόνια στο ρόστερ τους, φρόντισαν να φτάσουν εγκαίρως σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή για αναπροσαρμογή του συμβολαίου του!

Στη νέα συμφωνία προβλέπεται και αύξηση των αποδοχών του, με τον Ολυμπιακό να κρατά για τα επόμενα χρόνια τον κορυφαίο εξτρέμ του ρόστερ του. Πλέον απομένει μόνο η ανακοίνωση της ανανέωσης.

Ο 30χρονος άσος μετράει 76 συμμετοχές, 13 γκολ και 16 ασίστ με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

