Όρθιος ο Ολυμπιακός στο 106’ με πέναλτι Ταρέμι στο θρίλερ με την ΑΕΚ

Ισόπαλο έληξε το ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού για την 19η αγωνιστική της Super League.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με 4-4-2 και τον Ζίνι βασικό παρέταξε την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς. Στο τέρμα ήταν ο Στρακόσα, με τους Μουκουντί και Ρέλβας στα στόπερ, τον Ρότα δεξιά και τον Πήλιο αριστερά στην άμυνα. Πινέδα και Μαρίν στα χαφ, με τους Γκατσίνοβιτς και Λιούμπιτσιτς να συμπληρώνουν την τετράδα. Ο Γιόβιτς σημείο αναφοράς στην επίθεση, με τον Ζίνι να τον πλαισιώνει.

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο τέρμα ο Τζολάκης, με τους Ρέτσο-Μπιανκόν στα στόπερ, ενώ Κοστίνια βρέθηκε στο δεξί άκρο της άμυνας, με τον Ορτέγκα αριστερά. Ο Έσε είχε τον Σιπιόνι στο πλευρό του στα χαφ, με τον Τσικίνιο πιο μπροστά, τον Ροντινέι στο δεξί «φτερό» και τον Ποντένσε αριστερά, ενώ στην κορυφή ο Ταρέμι.

Το ματς

Οι διαθέσεις των δύο ομάδων φάνηκαν με το καλησπέρα. Η ΑΕΚ, παίζοντας μπροστά στον κόσμο της που είχε δημιουργήσει «καυτή» ατμόσφαιρα, θέλησε να μπει δυνατά, βάζοντας ένταση από νωρίς. Ο Ολυμπιακός ακολούθησε τη συνταγή, με την οποία πορεύεται επί Μεντιλίμπαρ. Με ασφυκτικό πρέσινγκ για να κλέψει μπάλες, ώστε να βγει άμεσα στην επίθεση.

Η πρώτη καλή στιγμή έγινε στο 3’ και ήταν για την ΑΕΚ. Ο Μαρίν εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά, ο Ρέλβας πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να μένει ζωντανή στην περιοχή και τον Ζίνι να εκτελεί άστοχα από το ύψος του πέναλτι με κάτι σαν γυριστό.

Το 8ο λεπτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου που ήθελε να «χτυπήσει» η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό, με τον Ζίνι να φεύγει τάχιστα στην κόντρα, αλλά ο Ρέτσος έκοψε σωτήρια με δυνατό τάκλιν κοντά στη σέντρα.

Στο 12’ ο Μπιανκόν προσέφερε το blooper του ντέρμπι και παραλίγο κάτι παραπάνω. Αφού γύρισε απρόσεχτα προς τον Τζολάκη και παραλίγο να σημειώσει αυτογκόλ, με τον Έλληνα γκολκίπερ να παραχωρεί κόρνερ.

Ο Ολυμπιακός απορρόφησε τους κραδασμούς από το δυνατό ξεκίνημα των «κιτρινόμαυρων» και σταδιακά άρχισε να γίνεται επικίνδυνος. Στο 18’ ο Έσε σούταρε στα σώματα έπειτα από διώξιμο του Στρακόσα. Ωστόσο, στο επόμενο λεπτό οι Πειραιώτες άγγιξαν το 1-0, με τον Ορτέγκα να κάνει γύρισμα από τα αριστερά και ο Ροντινέι να εκτελεί, αλλά ο γκολκίπερ της Ένωσης έδιωξε σχεδόν πάνω στη γραμμή. Αμέσως μετά ο Ολυμπιακός έφυγε στην κόντρα επικίνδυνα, αλλά η άμυνα της ΑΕΚ σταμάτησε τον Ποντένσε με το που μπήκε στην περιοχή.

Η ΑΕΚ απάντησε στο 21’ στις μεγάλες ευκαιρίες, με τον Γκατσίνοβιτς να κάνει το γύρισμα από τα αριστερά και τον Ζίνι να ρολάρει ωραία πάνω στον Μπιανκόν προτού κάνει συρτό σουτ, με τον Τζολάκη να πέφτει και να μπλοκάρει.

Ο Ολυμπιακός είχε νέα μεγάλη στιγμή στο 23’. Ο Ταρέμι έφυγε -σε εντελώς οριακή φάση- στην πλάτη της άμυνας ΑΕΚ, αλλά το πλασέ του αλλοιώθηκε στον Ρέλβας και η μπάλα έφυγε εκτός σε κόρνερ.

Στο 30’ ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είχε πάρει κάτι από το ματς, με τον Τσικίνιο να γίνεται αποδέκτης της μπάλας μέσα στην περιοχή, αλλά το σουτ του ήταν χλιαρό και ο Στρακόσα μπλόκαρε.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μεγάλη ευκαιρία για το 1-0 στο 38’, με τον Ορτέγκα να κάνει το γύρισμα και την μπάλα να φτάνει στον Ταρέμι που είχε φάτσα τον Στρακόσα, εκτέλεσε, αλλά ο Ρέλβας έκανε σωτήριο τάκλιν.

Τρία λεπτά μετά ο Τσικίνιο εκτέλεσε απευθείας φάουλ από απόσταση και ο Στρακόσα μπλόκαρε πολύ εύκολα.

Ο Ολυμπιακός έπιασε το δεύτερο ημίχρονο από εκεί που είχε αφήσει το πρώτο. Έχοντας δηλαδή τον έλεγχο της αναμέτρησης. Στο 50’ έγινε η πρώτη φάση του β’ μέρους και ήταν για τους «ερυθρόλευκους». Ο Ποντένσε έκανε ωραία κίνηση από τα αριστερά και τη σέντρα, με τον Ταρέμι να πιάνει την κεφαλιά και τον Στρακόσα να μπλοκάρει.

Από τα πόδια του Πορτογάλου ήρθε και η επόμενη καλή στιγμή του Ολυμπιακού. Ο Ιρανός τον τροφοδότησε, αλλά ο Ποντένσε έκανε πιο δυνατό γύρισμα. Ο Νίκολιτς έκανε κίνηση-ματ με την είσοδο του Βάργκα στο 56’ και τρία λεπτά μετά ο Ούγγρος άλλαξε τις ισορροπίες. Από κόρνερ του Μαρίν από τα δεξιά, ο Βάργκα κυριάρχησε στον αέρα, με τον Τζολάκη να βρίσκει την μπάλα από την κεφαλιά του αντίπαλου φορ, αλλά την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα στο 59’, 1-0!

Στο 68’ η ΑΕΚ είχε απίθανη ευκαιρία για το 2-0! Ο Γιόβιτς έκανε την προβολή μετά από κεφαλιά του Βάργκα σε εκτέλεση του Μαρίν, με τον Πινέδα στη συνέχεια να πλασάρει αμαρκάριστος, στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι.





