Η τακτική προσέγγιση του Μάρκο Νίκολιτς εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκε, η ΑΕΚ νίκησε στην Τρίπολη τον Αστέρα με 0-1, αλλά πραγματοποίησε κακή εμφάνιση και γλίτωσε την γκέλα χάρη στην αστοχία των γηπεδούχων σε όλο το ματς και την εκτός λογικής επέμβαση του Θωμά Στρακόσια στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο προπονητής των φιλοξενούμενων για κάποιο λόγο κράτησε την ομάδα του πίσω και κανονικά έπρεπε να τιμωρηθεί, αλλά μία επέμβαση παγκόσμιας κλάσης δίνει τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να απολαμβάνει την κορυφή της Super League, έστω κι αν έχει ματς παραπάνω από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Στο μυαλό των κόουτς:



Στο στρατόπεδο του Asteras AKTOR ο Μίλαν Ράσταβατς επέλεξε για σύστημα το 4-2-3-1, στην επιστροφή του στον πάγκο τον Αρκάδων. Ο Παπαδόπουλος ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια με τους Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Ιβάνοφ και Άλχο στην άμυνα. Στα χαφ αγωνίστηκαν οι Τζανδάρης και Μούμο, με τον Μπαρτόλο σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Αριστερά τοποθετήθηκε ο Καλτσάς, δεξιά ο Κετού και στην κορυφή της επίθεσης ο Μακέντα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρέταξε την ΑΕΚ με σύστημα 4-4-2 με τον Στρακόσα στο τέρμα, τους Μουκουντί και Φιλίπε Ρέλβας ως κεντρικούς αμυντικούς, Ρότα και Πήλιο στα άκρα της άμυνας, Μάνταλο και Πινέδα στον άξονα, Λιούμπιτσιτς και Κοϊτά στα δύο φτερά και τους Γιόβιτς-Βάργκα ως δίδυμο στην επίθεση.



Το ματς:



Με φόρα μπήκε η ΑΕΚ στην αναμέτρηση, θέλοντας να ανοίξει από νωρίς το σκορ, πιέζοντας ασφυκτικά την άμυνα των Αρκάδων. Η Ένωση πλησιάσει στο γκολ στο 3’, με τον Κοϊτά, αλλά και τον Γιόβιτς να επιχειρούν από καλές θέσεις απανωτά σουτ. Η μπάλα βέβαια δεν τους έκανε το χατίρι και σταμάτησε και τις δύο φορές πάνω σε σώματα.

Η απάντηση του Asteras AKTOR δεν άργησε και στο 6ο λεπτό σπατάλησε μία χρυσή ευκαιρία για να πάρει το προβάδισμα. Μετά από ένα κακοχτυπημένο κόρνερ της Ένωσης, οι Αρκάδες ξεχύθηκαν στην αντεπίθεση με τον Κετού. Αυτός την κατάλληλη στιγμή πάσαρε στον Καλτσά, το τελείωμα του οποίου ήταν πραγματικά τραγικό με την μπάλα να περνάει πολλά μέτρα άουτ.

Ο Αφρικανός βρέθηκε ξανά σε σημείο βολής και αυτή τη φορά ανάγκασε τον Παπαδόπουλο σε μία δύσκολη απόκρουση. Ο Κοϊτά μπήκε με φόρα μέσα στην αντίπαλη περιοχή και από δύσκολη γωνία επιχείρησε να σκοράρει, με τον Έλληνα κίπερ ωστόσο να αντιδράει υποδειγματικά.

Η αμυντική αδράνεια της ΑΕΚ λίγο έλλειψε να της στοιχήσει, με τον Τριανταφυλλόπουλο να πιάνει ολομόναχος κεφαλιά λίγο έξω από την μικρή περιοχή της Ένωσης, με την μπάλα να περνάει πάνω από τα δοκάρια του Στρακόσα.

Ο άνθρωπος που έλυσε τον γόρδιο δεσμό, ήταν σαφώς ο πιο καυτός παίκτης του αγωνιστικού χώρου. Ο Λούκα Γιόβιτς ερχόμενος με κέφια μετά το καρέ της προηγούμενης αγωνιστικής, έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Ο Πήλιος κουβάλησε για πολλά μέτρα την μπάλα, έσπασε στον Βάργκα ο οποίος είχε βγει εκτός περιοχής, με τον Ούγγρο να αποφεύγει εκπληκτικά έναν αμυντικό, πασάροντας στον ολομόναχο Σέρβο. Αυτός με σουτ-δυναμίτη και μάλιστα με το κακό αριστερό του πόδι, έστειλε την μπάλα συστημένη στα δίχτυα του Παπαδόπουλου για το 1-0 της ΑΕΚ στο 38ο λεπτό.

Ο Βάργκα μετά την ασίστ έφτασε εκατοστά μακριά και από το γκολ. Ο Ρότα στο 45+1’ πραγματοποίησε την πρώτη καλή σέντρα που είχε πραγματοποιήσει σε όλο το πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ και βρήκε εξαιρετικά τον Ούγγρο μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Αυτός πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει για ελάχιστα εκατοστά δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Παπαδόπουλου.

Περισσότερα σε λίγο...

