Με δύο σημαντικές απουσίες, αλλά και μία επιστροφή, θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι της Πέμπτης (07/03, 22:00) κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, στο ΣΕΦ.



Τόμας Γουόκαπ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους και δεν θα αγωνιστούν στην αναμέτρηση για την 28η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Αντίθετα, ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ αμφίβολος παραμένει ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ.

Ο Γουίλιαμς-Γκος ακολουθούσε ατομικό πρόγραμμα το τελευταίο διάστημα και θα συμμετάσχει κανονικά σήμερα (6/3) στο ομαδικό. Εκτός βρίσκεται εδώ και καιρό και ο, που δεν υπολογίζεται ακόμα.

