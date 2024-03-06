Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να διεκδικεί το πλεονέκτημα έδρας για τα playoffs και όλα θα κριθούν στις 7 τελευταίες αγωνιστικές. Μετά τη νίκη στη Μαδρίτη, οι «πράσινοι» έχουν ανεβασμένη ψυχολογία και θέλουν να «κλειδώσουν» μία θέση στην τετράδα.

Ο Κέντρικ Ναν είναι από τους παίκτες που άλλαξαν τη σεζόν για το Τριφύλλι, καθώς με τον ερχομό του ήρθαν και πολλά επιθυμητά αποτελέσματα. Παναθηναϊκός: Ο «killer» Ναν και ο παίκτης που τον… ξεκλειδώνει

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.