Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Ο «killer» Ναν και ο παίκτης που τον… ξεκλειδώνει

Ο Αμερικανός είναι ένα... πολυβόλο στα χέρια του Εργκίν Αταμάν και ένας από τους συμπαίκτες του καταφέρνει να τον «ξεκλειδώνει» Σλούκας Ναν

Παο

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να διεκδικεί το πλεονέκτημα έδρας για τα playoffs και όλα θα κριθούν στις 7 τελευταίες αγωνιστικές. Μετά τη νίκη στη Μαδρίτη, οι «πράσινοι» έχουν ανεβασμένη ψυχολογία και θέλουν να «κλειδώσουν» μία θέση στην τετράδα.

Ο Κέντρικ Ναν είναι από τους παίκτες που άλλαξαν τη σεζόν για το Τριφύλλι, καθώς με τον ερχομό του ήρθαν και πολλά επιθυμητά αποτελέσματα. Παναθηναϊκός: Ο «killer» Ναν και ο παίκτης που τον… ξεκλειδώνει

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟ Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark