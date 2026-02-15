Τεράστια νίκη για τον Πανιώνιο στο στάδιο Παραλίας στο ντέρμπι ανόδου της Super League 2 επί της Καλαμάτας με 0-2 και η ομάδα της Νέας Σμύρνης απέκτησε προβάδισμα για την άνοδο, καθώς έφτασε την ομάδα της Μεσσηνίας στη βαθμολογία, ενώ στο β' γύρο θα την υποδεχθεί στη Νέα Σμύρνη.

Στο... μυαλό του κόουτς:

Ο Αλέκος Βοσνιάδης παρέταξε την Καλαμάτα με σύστημα 4-2-3-1. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Γκέλιος, ο οποίος και είχε μπροστά του τους Καλουτσικίδη, Βαφέα, Στρούγγη και Τάχατο. Στις θέσεις των χαφ ξεκίνησαν οι Οικονόμου και Κατάλντι, με τους Μπονέτο και Μορέιρα να αγωνίζονται στις δύο «πτέρυγες» και τον Τσέλιο στη θέση του επιτελικού μέσου, πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Παμλίδη.

Το ίδιο σύστημα επέλεξε και ο Παύλος Δερμιτζάκης για τον Πανιώνιο, με τον Γιαννακόπουλο να ξεκινά κάτω από τα γκολπόστ και τους Βενάρδο, Ζούλια, Αυλωνίτη και Σαραμαντά να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής βρέθηκαν οι Μπελμόντ και Ντίαζ, με τον Παπαγεωργίου να αποτελεί το «10άρι» των φιλοξενούμενων και τους Φοκάμ και Κρητικό να παίζουν στα «φτερά» της επίθεσης. Στην κορυφή αγωνίστηκε ο Μωραΐτης.

Το ματς:

Με το διακύβευμα του αγώνα να είναι τεράστιο, αμφότερες οι ομάδες μπήκαν αποφασισμένες στον αγωνιστικό χώρο ώστε να παίξουν το δικό τους παιχνίδι και να επιβάλουν από νωρίς τον δικό τους ρυθμό. Κάπως έτσι, το ματς είχε πολύ καλό ρυθμό από το πρώτο κιόλας λεπτό, με την μπάλα να πηγαίνει πάνω-κάτω. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 9ο λεπτό και ήταν για την Καλαμάτα με το μακρινό σουτ του Βαφέα να περνά λίγο δίπλα από την εστία του Γιαννακόπουλου. Πέντε λεπτά μετά, ο Πανιώνιος απάντησε με μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία, όταν ο Μωραΐτης δεν μπόρεσε να πιάσει το γυριστό σουτ από πλεονεκτική θέση και ενώ ο Γκέλιος είχε χάσει τελείως τη φάση, όντας μακριά από την εστία του!

Δευτερόλεπτα αργότερα, οι γηπεδούχοι άγγιξαν το σκορ, όταν και βγήκαν ταχύτατα στην κόντρα επίθεση, με τον Μορέιρα να γίνεται αποδέκτης της μπάλας και να την κουβαλά για πολλά μέτρα, με το πλασέ του από το ύψος της περιοχής να βρίσκει στον Γιαννακόπουλο για το κόρνερ. Στην εκτέλεση αυτού, ο κίπερ του Ιστορικού βγήκε εκ νέου νικητής, σταματώντας εντυπωσιακά την κεφαλιά του Μπονέτο! Σε εκείνο το χρονικό διάστημα, το σύνολο του Αλέκου Βοσνιάδη είχε την κατοχή και έψαξε πολλάκις τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, σπαταλώντας μία ακόμη μεγάλη στιγμή. Συγκεκριμένα, στο 28ο λεπτό, η Καλαμάτα και πάλι σε φάση αντεπίθεσης ξεδιπλώθηκε όμορφα στο ανοικτό γήπεδο, με τον Μορέιρα να κινείται εξαιρετικά στην πλάτη της άμυνας, τον Γιαννακόπουλο να χάνει την μπάλα στην έξοδό του και τον Ολλανδό εξτρέμ να αστοχεί στο πέφτοντας στο χορτάρι.

Από το μισάωρο του αγώνα και μέχρι την ανάπαυλα, άρχισε να φθίνει ο ξέφρενος ρυθμός που είχε ο αγώνας, κάτι λογικό αν αναλογιστεί κανείς τα τόσα πάνω-κάτω της μπάλας στις δύο εστίες. Σε αυτό το 15λεπτο, η Καλαμάτα είχε μια μικρή υπεροχή στην κατοχή της μπάλας, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να φτιάξει μια καλή στιγμή. Αντιθέτως, η τελευταία ευκαιρία του 45λεπτο άνηκε στους Νεοσμυρνιώτες, με το απευθείας φάουλ του Παπαγεωργίου να περνά δίπλα από την εστία του Γκέλιου.

Αρκετά πιο αργός ήταν ο ρυθμός στο ξεκίνημα της επανάληψης, με την Καλαμάτα να ελέγχει το τέμπο και την κατοχή της μπάλας στα πρώτα λεπτά. Όλα αυτά μέχρι το 53ο λεπτό, όταν και άλλαξε πλήρως η εικόνα του ματς. Κα αυτό διότι, οι γηπεδούχοι κέρδισαν κόρνερ και απείλησαν με το σουτ του Παμλίδη, την στιγμή όπου ο Πανιώνιος πήρε την μπάλα και να βγήκε γρήγορα στην κόντρα επίθεση με 4 έναντι 2 παικτών. Ο Ντίαζ που κουβάλησε την μπάλα την «έσπασε» την κατάλληλη στιγμή αριστερά στον Κρητικό, ο οποίος και με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Γκέλιο στο τετ-α-τετ για το 0-1!

Παρά το σοκ, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν άμεσα και να φέρουν το ματς στα ίσα, με τους Νεοσμυρνιώτες να οπισθοχωρούν μερικά μέτρα στο γήπεδο, θέλοντας έτσι να διαφυλάξουν το υπέρ τους προβάδισμα. Με τον Μιράντα να παίρνει πρωτοβουλίες, το σύνολο του Βοσνιάδη πίεσε αρκετά την αντίπαλη άμυνα, με τον Ισπανό μεσοεπιθετικό να σπαταλά δύο μεγάλες στιγμές στο 60' και το 71'. Στην πρώτη, η κεφαλιά του πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Γιαννακόπουλου, ενώ στη δεύτερη το τελείωμά του δεν ήταν το πλέον ιδανικό σε αντεπίθεση της ομάδας του. Στιγμές νωρίτερα, ο ίδιος είχε απειλήσει και με απευθείας φάουλ ελάχιστα έξω από την περιοχή, μετά από χέρι του Ντίαζ.

Οι συνθέσεις του αγώνα:

Καλαμάτα (Αλέκος Βοσνιάδης): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Στρούγγης, Τάχατος, Οικονόμου, Κατάλντι, Τσέλιος, Μπονέτο (46' Μιράντα), Μορέιρα (67' Κωτσόπουλος), Παμλίδης (57' Μάντζης).

Πανιώνιος (Παύλος Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Αυλωνίτης, Ζούλιας (46' Ασλανίδης), Σαραμαντάς (62' Κιάκος), Μπελμόντ, Ντίας, Παπαγεωργίου, Κρητικός (62' Γιάκοβλεφ), Φοκάμ, Μωραΐτης.

