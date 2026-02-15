Αντιδράσεις λόγω των πωλήσεων προϊόντων των «Ναζιστικών Ολυμπιακών Αγώνων» του 1936

Οι επίσημες ολυμπιακές πωλήσεις T-shirt με τυπωμένη την αφίσα των Ολυμπιακών Αγώνων του Βερολίνου το 1936, γνωστών ως οι «Ναζιστικοί Αγώνες», προκάλεσαν αναστάτωση, όμως η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή υπερασπίστηκε την κίνηση, λέγοντας ότι κύρια μέριμνά της είναι η προστασία του εμπορικού της σήματος από πιθανή ανεξέλεγκτη χρήση.

Οι Αγώνες του Βερολίνου έχουν μείνει κυρίως στη μνήμη ως εργαλείο ναζιστικής προπαγάνδας από τον τότε Γερμανό Καγκελάριο, Αδόλφο Χίτλερ, συμβολίζοντας την ιδέα του περί ανώτερης Άριας φυλής και του ναζισμού, αλλά διεξήχθησαν σε ένα πολύ πιο σκοτεινό υπόβαθρο.

Καταναγκαστική εργασία χρησιμοποιήθηκε για την προμήθεια υλικών για την κατασκευή του Ολυμπιακού Σταδίου, ενώ οι Ναζί ήδη γέμιζαν στρατόπεδα συγκέντρωσης σε όλη τη Γερμανία με ομοφυλόφιλους, Εβραίους, Κομμουνιστές, Ρομά και αντιφρονούντες, καθώς και άλλες ομάδες που καταδίωκαν και δυσφημούσαν ανοιχτά.

Ο εκπρόσωπος της IOC, Μαρκ Άνταμς, έθεσε μια σειρά από ζητήματα όταν ρωτήθηκε σχετικά με το ηλεκτρονικό κατάστημα των Ολυμπιακών Αγώνων -το οποίο διαχειρίζεται η IOC - που πωλεί τα T-shirt του Βερολίνου 1936.

«Η πρώτη απάντηση είναι ότι δεν μπορούμε να ξαναγράψουμε την ιστορία. Οι Αγώνες του 1936 έγιναν. Προβάλλουμε αυτό που έκανε ο Τζέσε Όουενς, και μια σειρά από άλλους αθλητές, ως σπουδαίο παράδειγμα υπεράσπισης του ολυμπιακού πνεύματος», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Ο μαύρος σπρίντερ Όουενς έγινε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του στίβου, κερδίζοντας τέσσερα χρυσά μετάλλια στους Αγώνες, καταρρίπτοντας τον ναζιστικό μύθο της Άριας φυλετικής ανωτερότητας μπροστά στη ναζιστική ηγεσία.

«Πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχουν και κάποιες θετικές πτυχές σε εκείνους τους Αγώνες», είπε ο Άνταμς.

Πρόσθεσε ότι τα εμπορικά σήματα μπορούν επίσης να χαθούν αν δεν χρησιμοποιούνται, κάτι που θα μπορούσε με τη σειρά του να οδηγήσει σε εκμετάλλευση των εικόνων.

«Η ισχύς αυτών των εμπορικών σημάτων εξαρτάται από το αν ασκούμε τα δικαιώματά μας. Αν σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε, μπορούν να τα οικειοποιηθούν άλλοι και ενδεχομένως να τα χρησιμοποιήσουν καταχρηστικά», είπε ο Άνταμς. «Παράγουμε μικρό αριθμό από αυτά τα προϊόντα. Ο βασικός λόγος είναι να προστατεύσουμε τα πνευματικά μας δικαιώματα ώστε να μην γίνεται κατάχρηση.»

Το T-shirt απεικονίζει έναν άνδρα με χαρακτηριστικά που θυμίζουν κλασικά ελληνικά αγάλματα, να φορά στεφάνι δάφνης, με την Πύλη του Βρανδεμβούργου από κάτω και τους Ολυμπιακούς κύκλους από πάνω. Το T-shirt αναγράφει «Germany Berlin 1936 Olympic Games» και περιλαμβάνει τις ημερομηνίες της διοργάνωσης.

Ενώ η ΔΟΕ σήμερα επιδιώκει να αποστασιοποιηθεί από την ηγεσία εκείνων των Αγώνων και τις πολιτικές τους συνδηλώσεις, έχει διατηρήσει ένα στοιχείο που εισήχθη για πρώτη φορά από τους Ναζί το 1936, τη λαμπαδηδρομία.

Αυτό το αναπόσπαστο γεγονός, που πραγματοποιείται πλέον πριν από κάθε Θερινούς και Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν αποτελούσε μέρος των αρχαίων ελληνικών Ολυμπιακών Αγώνων. Εισήχθη για πρώτη φορά στο Βερολίνο το ’36, με τη Ναζί σκηνοθέτιδα Λένι Ρίφενσταλ να το συμπεριλαμβάνει στην αμφιλεγόμενη ταινία της του 1938 «Olympia».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.