Ο Πανιώνιος εξετάζει σοβαρά νομικές κινήσεις μετά την ανάκληση της άδειας της Καλαμάτας, ζητώντας πλήρη εφαρμογή των κανονισμών.

Στον Πανιώνιο παρακολουθούν στενά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Καλαμάτας και εμφανίζονται αποφασισμένοι να μη μείνουν αμέτοχοι. Οι άνθρωποι του συλλόγου εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά, κάνοντας χρήση κάθε ένδικου μέσου που προβλέπεται μετά την ανάκληση της άδειας συμμετοχής της μεσσηνιακής ομάδας από την ΕΠΟ.

Οι Νεοσμυρνιώτες τονίζουν πως δεν αποκλείεται να διεκδικηθούν όλες οι προβλεπόμενες νομικές κυρώσεις, ακόμη και το ενδεχόμενο ακύρωσης δελτίων ποδοσφαιριστών της Καλαμάτας, εφόσον προκύψουν σχετικές παραβάσεις. Στον Πανιώνιο θεωρούν ότι η πλήρης εφαρμογή των κανονισμών είναι απαραίτητη, ειδικά σε μια χρονιά όπου η μάχη για την άνοδο από τη Super League 2 στη μεγάλη κατηγορία, κρίνεται σε λεπτές ισορροπίες.

Παράλληλα, εκτιμούν ότι η πρόσληψη του δικηγόρου Αργύρη Λίβα από την Καλαμάτα εντάσσεται στην προετοιμασία της μεσσηνιακής ΠΑΕ για τον «νομικό πόλεμο» που ενδέχεται να ακολουθήσει.

Τι λέει η Καλαμάτα

Από την άλλη πλευρά, η Καλαμάτα επιμένει πως δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η ΠΑΕ είχε αντιδράσει άμεσα στις 23 Δεκεμβρίου, μετά την απόφαση του Πρωτοβάθμιου Οργάνου Αδειοδότησης, υποστηρίζοντας ότι η ανάκληση της άδειας δεν επηρεάζει τον σχεδιασμό της ομάδας και πως το ζήτημα θα διευθετηθεί.

Παρά το γεγονός ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της FIFA εξακολουθεί να εμφανίζεται ενεργό ban για τρεις μεταγραφικές περιόδους, οι άνθρωποι της Μαύρης Θύελλας τονίζουν πως δεν συντρέχει κανένα ουσιαστικό πρόβλημα και πως η ομάδα συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της σε όλα τα επίπεδα.

