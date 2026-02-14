Ξετύλιξε το δώρο και έκανε άλμα ανόδου με το καλημέρα ο Ηρακλής! Ο «γηραιός» επικράτησε με σκορ 2-0 του Asteras B AKTOR στο Καυτανζόγλειο και βρέθηκε στο +4 από τους διώκτες του από την πρεμιέρα των playoffs της Super League 2.

Και αυτό διότι στην Καρδίτσα, η Αναγέννηση έμεινε στο 0-0 με τη Νίκη Βόλου σε ένα ντέρμπι με μεγάλες φάσεις, αλλά και παράπονα για τη διαιτησία από πλευράς φιλοξενούμενων, ξεκινώντας αμφότερες με το αριστερό!

Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν ο Ηρακλής εμφανίστηκε σαφώς βελτιωμένος με την εικόνα του στην κανονική διάρκεια. Είχε εξ αρχής τα ηνία και βρήκε το προβάδισμα μόλις στο 12ο λεπτό με τον Μάναλη. Οι κυανόλευκοι πατούσαν καλύτερα, απειλούνταν μόνο σε κόντρα-επιθέσεις και κατάφεραν στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους να κλειδώσουν το τρίποντο, με τον Τσάκλα να διαμορφώνει το τελικό 2-0 στο 56ο λεπτό.

Τελείως διαφορετικό παιχνίδι στην Καρδίτσα. Η Αναγέννηση στα δέκα δευτερόλεπτα σπατάλησε ασύλληπτη διπλή ευκαιρία για να προηγηθεί, ενώ στη συνέχεια το ματς ήταν ισορροπημένο. Πήρε… φωτιά στο 19ο λεπτό με την τουλάχιστον αυστηρή απόφαση του Τσαγκαράκη να αποβάλει με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Φερνάντεθ για «θέατρο», κάνοντας έξαλλους τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι πάντως έφτασαν κοντά στο προβάδισμα λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου με τον Τζανετόπουλο.

Στο δεύτερο μέρος, η Αναγέννηση είχε τον έλεγχο αλλά δεν έβρισκε τρόπους να διασπάσει την καλοστημένη ομάδα της Νίκης Βόλου, η οποία με τη σειρά της προσπαθούσε να φανεί απειλητική στην κόντρα. Ωστόσο, το 0-0 δεν άλλαξε ποτέ, σε ένα αποτέλεσμα που δεν ευνοεί καμία από τις δύο ομάδες, αλλά δεδομένα ήταν θετικό βάσει των όσων συνέβησαν για τους φιλοξενούμενους που την επόμενη αγωνιστική φιλοξενούν τον Ηρακλή.

Άλμα σωτηρίας για τον ΠΑΟΚ Β ο οποίος καθάρισε με σκορ 3-0 την Καβάλα και ξέφυγε από τις θέσεις που οδηγούν στον υποβιβασμό στα playouts.

Από έναν πόντο πήραν Καμπανιακός και Νέστος Χρυσούπολης μετά το μεταξύ τους 0-0, αποτέλεσμα που σίγουρα δεν ευνόησε τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι τελείωσαν το ματς με 9 παίκτες, ενώ οι γηπεδούχοι με 10!

Τρίποντο ελπίδας για τον ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος επικράτησε με 1-0 στην έδρα του Μακεδονικού αλλά ακόμη έχει μπόλικο δρόμο να διανύσει! Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης πέτυχε ο Κοντονίκος στο 23ο λεπτό.



Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής



Α Όμιλος

Σάββατο (14/2, 15:00)

Playoffs

Ηρακλής-Asteras B AKTOR 2-0

(12’ Μάναλης, 56’ Τσάκλα)

Αναγέννηση Καρδίτσας-Νίκη Βόλου 0-0

Playouts

ΠΑΟΚ Β-Καβάλα 3-0

(36’ Γκιτέρσος, 55’ Κοττάς, 76’ Κοσίδης)

Καμπανιακός-Νέστος Χρυσούπολης 0-0

Μακεδονικός-ΠΑΣ Γιάννινα 0-1

(23’ Κοντονίκος)



Β Όμιλος

Κυριακή (15/2, 15:00)

Playoffs

Μαρκό-Ολυμπιακός

Καλαμάτα-Πανιώνιος

Playouts

Ηλιούπολη-Παναργειακός

Χανιά-Ελλάς Σύρου

Αιγάλεω-Athens Kallithea

Πηγή: skai.gr

