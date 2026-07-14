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Το βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός από την λαμπερή εκδήλωση για τις νέες φανέλες της ομάδας

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε μία εντυπωσιακή εκδήλωση παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις της ομάδας. Δείτε το υπέροχο βίντεο που δημοσιοποίησαν οι «πράσινοι»

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ΠΑΟ

Ο Παναθηναϊκός σε συνεργασία με την Superbet παρουσίασε το βράδυ της Δευτέρας (13/07) τις καινούργιες εμφανίσεις της ομάδας, για τη νέα αγωνιστική σεζόν που είναι έτοιμη να ξεκινήσει.

Οι Ανδρέας Τετέι, Στέφαν Ντε Φράι και Ετιέν Καμαρά ήταν τα… μοντέλα με τα οποία οι φανέλες της ομάδας παρουσιάστηκαν στο κοινό, οι οποίες ήδη έχουν γίνει ανάρπαστες.

Η ΠΑΕ δημοσιοποίησε στα social media της ομάδας ένα βίντεο από τη λαμπερή αυτή βραδιά, αποκαλύπτοντας όλα όσα κρύφτηκαν από τον φωτογραφικό φακό, με την κάμερα του Παναθηναϊκού να τα αποθανατίζει από κάθε οπτική γωνία.

Δείτε εδώ το βίντεο της ΠΑΕ Παναθηνηαϊκός:

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
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