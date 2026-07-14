Στον Aστέρα AKTOR επιστρέφει ο Δημήτρης Κουρμπέλης μετά από δέκα χρόνια. Ο 32χρονος μέσος που έμεινε ελεύθερος από την Αλ Καλίτζ στη Σαουδική Αραβία συμφώνησε σε όλα με την ομάδα που τον ανέδειξε και αύριο αναμένεται στην πόλη της Αρκαδίας για τις υπογραφές.

Ο διεθνής άσος αναμένεται να αναχωρήσει το Σάββατο με την υπόλοιπη αποστολή για την Ολλανδία, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας.

Ο Κουρμπέλης, βασικό στέλεχος της Εθνικής ομάδας με 54 συμμετοχές και 3 γκολ, θα γίνει η δέκατη φετινή μεταγραφή του Αστέρα.

Την περασμένη περίοδο είχε 31 συμμετοχές, 1 γκολ και 1 ασίστ με την Αλ Καλίτζ. Στον Αστέρα είχε καταγράψει 131 εμφανίσεις, 3 γκολ και 1 ασίστ, μέχρι να πουληθεί το 2016 στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο μέτρησε 174 εμφανίσεις, 8 γκολ και 10 ασίστ.

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