Οι «κρυφές» πινελιές στις νέες φανέλες του Παναθηναϊκού

Οι νέες εμφανίσεις του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2026/27 δεν ξεχωρίζουν μόνο για τον σχεδιασμό τους, αλλά και για τις λεπτομέρειες που κρύβουν μέσα τους, αποτυπώνοντας την ιστορία και την ταυτότητα του συλλόγου.

Στην πρώτη εμφάνιση, το κλασικό πράσινο συνοδεύεται από ένα καθαρό, λευκό τριφύλλι, που λειτουργεί ως άμεση αναφορά στη διαχρονική εικόνα του Παναθηναϊκού. Η λιτή αισθητική τονίζει το σύμβολο και δίνει έμφαση στην παράδοση.

Η δεύτερη εμφάνιση κρύβει μια από τις πιο ιδιαίτερες πινελιές, καθώς έχουν ενσωματωθεί οι συντεταγμένες της Ακρόπολης, συνδέοντας τη φανέλα με την καρδιά της Αθήνας και τον χαρακτήρα της ομάδας ως «σύλλογος της πόλης».

Στην τρίτη εμφάνιση του Παναθηναϊκού, το μαύρο χρώμα λειτουργεί ως ιδανικός καμβάς για μια εντυπωσιακή σχεδιαστική λεπτομέρεια: Το τριφύλλι εμφανίζεται πράσινο, με ειδικό εφέ και ανάγλυφη υφή, δημιουργώντας ένα μοτίβο που «ζωντανεύει» ανάλογα με τη γωνία θέασης. Η προσέγγιση αυτή δίνει premium χαρακτήρα στη φανέλα και την κάνει να ξεχωρίζει ως η πιο μοντέρνα της τριπλέτας. Μέσα στο τριφύλλι, δε, αποτυπώνεται επαναλαμβανόμενα το 1908, η χρονολογία ίδρυσης του Παναθηναϊκού, λειτουργώντας ως άμεση υπενθύμιση της ιστορικής βάσης του συλλόγου.

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