Παιχνίδι με τον θάνατο... Ένας Ρώσος στρατιωτικός βρέθηκε πολύ κοντά στον θάνατο όταν ομάδα Ρώσων στρατιωτικών επιχείρησαν μια άκρως επικίνδυνη... ευρεσιτεχνία, κατά τα φαινόμενα στο ουκρανικό μέτωπο.

WATCH: Russian mobile fire group training backfires after troops mount a YakB-12.7 helicopter rotary machine gun on a static stand.pic.twitter.com/dlrSSAd3it July 12, 2026

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, επρόκειτο για εκπαιδευτική άσκηση. Οι στρατιώτες πήραν ένα τετράκαννο περιστροφικό πολυβόλο τύπου Gatling, το YakB-12.7 (το οποίο κανονικά είναι σχεδιασμένο για να είναι εγκατεστημένο σε ελικόπτερο), και το εγκατέστησαν πάνω σε μια αυτοσχέδια, ελεύθερα περιστρεφόμενη βάση στο πίσω μέρος ενός οχήματος.

Το βίντεο καταγράφει μια επικίνδυνη πατέντα των Ρώσων στρατιωτών (που ανήκουν σε κινητές ομάδες αεράμυνας για την κατάρριψη drones) να μετατρέψουν ένα πανίσχυρο αεροπορικό όπλο σε επίγειο. Τα γρήγορα αντανακλαστικά του Ρώσου στρατιωτικού φαίνεται πως έσωσαν τη ζωή του.

Πηγή: skai.gr

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