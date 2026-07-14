Μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα υπάρχει η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής για άλλα 4 παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων που βρίσκονται σε περίοδο αναμονής πιστοποίησης, τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Τα 4 πανεπιστήμια είναι τα εξής:

Georgetown University: Σε συνεργασία με τον Όμιλο ΔΕΗ, με στόχο την προσφορά δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Iowa State University of Science and Technology για τον πρωτογενή τομέα σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

European University Cyprus

Roger Williams University: Υπέβαλε φάκελο σε σύμπραξη με το Deree

Η υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι μέχρι τα τέλη Αυγούστου - αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουν προσληφθεί οι νέοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Η κ. Ζαχαράκη σημείωσε ότι ήδη από τον Φεβρουάριο του 2026 έχει ξεκινήσει τις εργασίες της η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία με αντικείμενο την αναβάθμιση του Λυκείου και το νέο σύστημα εισαγωγής.

Προανήγγειλε μάλιστα ότι στα τέλη του μήνα θα αρχίσει για το θέμα δημόσια ψηφιακή διαβούλευση με κρίσιμα ερωτήματα τα οποία αναφέρονται και σε μαθητές. Όπως είπε, η επιτροπή θα παραδώσεις τις προτάσεις της τον Νοέμβριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.