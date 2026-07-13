Αυτές είναι οι νέες εμφανίσεις του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2026-27 - Δείτε βίντεο

Τις νέες του εμφανίσεις για την αγωνιστική περίοδο 2026/27 παρουσίασε ο Παναθηναϊκός στο Δημαρχείο Αθηνών.



Ο κόσμος του «τριφυλλιού» πήρε ην πρώτη επίσημη γεύση από τις φανέλες που θα φορέσει η ομάδα στις εγχώριες και ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις τη νέα σεζόν.

Ειδικότερα, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε την πράσινη, τη λευκή και τη μαύρη του εμφάνιση.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα φορέσουν τη νέα εμφάνιση για πρώτη φορά στην εκτός έδρας φιλική αναμέτρηση με τη Ραπίντ στη Βιέννη (15/07).

Δείτε την παρουσίαση των νέων εμφανίσεων του Παναθηναϊκού:

Στοιχεία για την εντός έδρας πράσινη εμφάνιση

Πιστή στα εμβληματικά χρώματα του Παναθηναϊκού, η νέα εμφάνιση ξεχωρίζει για τον λιτό και διαχρονικό σχεδιασμό της. Το χαρακτηριστικό πράσινο κυριαρχεί σε όλη τη φανέλα, ενώ οι λευκές λεπτομέρειες στον γιακά, στα μανίκια και οι εμβληματικές τρεις λευκές ρίγες της adidas στους ώμους ολοκληρώνουν ένα αποτέλεσμα που αποπνέει δυναμισμό και αυθεντικότητα.

Στο πίσω μέρος του γιακά, κάτω από τον λαιμό, βρίσκεται η φράση «Σύλλογος Μεγάλος», ενώ στο κάτω μέρος της φανέλας έχει ενσωματωθεί μία ειδική λεπτομέρεια η οποία αποκαλύπτει, ανάλογα με τη γωνία θέασης, ένα γραφικό εμπνευσμένο από τη Λεωφόρο και τη φράση «Εδώ είναι ο Παράδεισος και η Κόλαση εδώ», αποτίοντας φόρο τιμής στην ιστορική έδρα του συλλόγου.

Σχεδιασμένη με γνώμονα τις ανάγκες του σύγχρονου αθλητή, η νέα φανέλα διαθέτει προηγμένη τεχνολογία Climacool της adidas η οποία συμβάλλει στην αποτελεσματική απομάκρυνση της υγρασίας και το γρήγορο στέγνωμα, προσφέροντας στεγνή αίσθηση και άνεση καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Παράλληλα, είναι κατασκευασμένη εν μέρει από ανακυκλωμένα υλικά, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευση της adidas για τη μείωση των αποβλήτων και την πιο υπεύθυνη αξιοποίηση των φυσικών πόρων, χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση, την ποιότητα ή το design.

Πηγή: skai.gr

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