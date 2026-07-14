Φωτιά σε αγροτική έκταση στη Θήβα - Στη μάχη της κατάσβεσης 7 εναέρια

Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα (14 Ιουλίου 2026) περίπου στις 13:45, σε αγροτική έκταση, στο Ύπατο Θήβας στη Βοιωτία.

Άμεσα, από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποίηθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν, 20 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα υδροφόρες του Δήμου Θήβας συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σημειώνεται πως η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) ενώ στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

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