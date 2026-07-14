Ο Ντάβιντ Σάντσεθ, αδελφός του πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, καταδικάστηκε την Τρίτη για διοικητική παράβαση καθήκοντος και του επιβλήθηκε εννεαετής απαγόρευση ανάληψης δημόσιων αξιωμάτων σχετικά με τον διορισμό του σε ανώτερη πολιτιστική θέση από την επαρχιακή κυβέρνηση του Μπαδαχόθ το 2017.

Η απόφαση καταφέρει ένα νέο πολιτικό πλήγμα στον Σοσιαλιστή πρωθυπουργό, η κυβέρνηση και ο στενός κύκλος του οποίου έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με μια σειρά ερευνών και σκανδάλων που σχετίζονται με τη διαφθορά κατά τα τελευταία δύο χρόνια. Τον περασμένο μήνα, ένας πρώην στενός συνεργάτης του Σάντσεθ καταδικάστηκε σε 24 χρόνια φυλάκισης σε μια ξεχωριστή υπόθεση διαφθοράς. Ο Ντάβιντ Σάντσεθ είχε κατηγορηθεί ότι επωφελήθηκε από έναν διορισμό που είχε σχεδιαστεί ειδικά για τον ίδιο λόγω της συγγενικής του σχέσης με τον πρωθυπουργό, ο οποίος απέρριψε την κατηγορία ως μέρος μιας εκστρατείας με πολιτικά κίνητρα που καθοδηγείται από την ακροδεξιά.

Το δικαστήριο του Μπαδαχόθ έκρινε ότι η θέση που ανατέθηκε στον Σάντσεθ, η οποία αφορούσε την επίβλεψη των μουσικών συντηρητηρίων της επαρχίας, δημιουργήθηκε χωρίς καμία πραγματική διοικητική ανάγκη και ανταποκρινόταν, αντίθετα, στα προσωπικά του συμφέροντα.

«Οι κατηγορούμενοι προέβησαν σε μια κατάφωρα αυθαίρετη άσκηση εξουσίας με μοναδικό σκοπό να ευνοήσουν συγκεκριμένα άτομα», ανέφερε η απόφαση, προσθέτοντας ότι μία από τις θέσεις τροποποιήθηκε αργότερα για να εξυπηρετήσει το ενδιαφέρον του Ντάβιντ Σάντσεθ για την όπερα. Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί έφεση.

Πηγή: skai.gr

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