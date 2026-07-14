Γερμανία: 68χρονος κατηγορείται για 22 βιασμούς γυναικών που νάρκωνε και βιντεοσκοπούσε

Μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις σεξουαλικών εγκλημάτων που έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Η Εισαγγελία του Βερολίνου απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος ενός 68χρονου Γερμανού, ο οποίος φέρεται να νάρκωνε γυναίκες που γνώριζε μέσω διαδικτυακών εφαρμογών γνωριμιών, να τις βίαζε ενώ βρίσκονταν σε κατάσταση αναισθησίας και στη συνέχεια να καταγράφει τις επιθέσεις του σε βίντεο.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει 22 περιπτώσεις βιασμού σε βάρος 14 γυναικών, καθώς και κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη βιντεοσκόπηση των εγκλημάτων. Ο κατηγορούμενος κρατείται από τις αρχές Μαρτίου και μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί επί των κατηγοριών.

Οι γυναίκες δεν θυμούνταν τίποτα

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 68χρονος προσέγγιζε τα θύματά του μέσω ιστοσελίδων και εφαρμογών γνωριμιών. Κατά τις συναντήσεις τους φέρεται να τους χορηγούσε μίγμα διαφόρων υπνωτικών χαπιών σε συνδυασμό με αλκοόλ, προκαλώντας πλήρη απώλεια συνείδησης.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, προχωρούσε σε βιασμό των γυναικών, ενώ παράλληλα κατέγραφε τις πράξεις του με κάμερα ή άλλο μέσο αποθήκευσης εικόνας.

Το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι οι περισσότερες γυναίκες δεν είχαν καμία απολύτως ανάμνηση των όσων είχαν συμβεί.

Όπως επισημαίνει η Εισαγγελία, ενημερώθηκαν ότι είχαν πέσει θύματα βιασμού μόνο όταν οι αστυνομικοί τις εντόπισαν κατά τη διάρκεια της έρευνας και τους παρουσίασαν το αποδεικτικό υλικό.

Η έρευνα ξεκίνησε από έναν άλλο ύποπτο

Γερμανικά μέσα αποκαλύπτουν ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε σχεδόν τυχαία.

Αστυνομικοί στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας διερευνούσαν από τις αρχές του 2025 έναν άλλο άνδρα για παρόμοια σεξουαλικά εγκλήματα. Ο συγκεκριμένος άνδρας, ο οποίος στο μεταξύ έχει αποβιώσει, φέρεται να διατηρούσε επικοινωνία μέσω διαδικτύου με τον 68χρονο από το Βερολίνο.

Οι πληροφορίες που προέκυψαν οδήγησαν σε έρευνα στο σπίτι του κατηγορούμενου, στη συνοικία Φρίντριχσφελντε του Βερολίνου, όπου οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης.

Κατά την εξέταση των αρχείων, ειδικοί πραγματογνώμονες εντόπισαν πολυάριθμα βίντεο που φέρονται να απεικονίζουν σεξουαλικές επιθέσεις σε αναίσθητες γυναίκες, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του υπόπτου στις 3 Μαρτίου και στην προφυλάκισή του.

Οι Αρχές εξετάζουν συνολικά 58 πιθανά θύματα

Η υπόθεση ενδέχεται να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί.

Η Εισαγγελία του Βερολίνου θεωρεί ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων μπορεί να φτάνει τις 58 γυναίκες.

Από αυτές:

14 γυναίκες περιλαμβάνονται ήδη στο κατηγορητήριο.

30 ακόμη έχουν ταυτοποιηθεί, αλλά οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν μπορούν να απαγγελθούν νέες κατηγορίες.

10 γυναίκες παραμένουν άγνωστες, καθώς δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί από το υλικό που κατασχέθηκε.

Σε τρεις περιπτώσεις οι εισαγγελείς δεν διαπίστωσαν μέχρι στιγμής επαρκείς αποδείξεις για να στοιχειοθετήσουν κατηγορίες.

Υπόθεση με 36 φερόμενους βιασμούς παραγράφηκε

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί μία ακόμη υπόθεση που αποκαλύφθηκε κατά την έρευνα.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, μία γυναίκα φέρεται να είχε πέσει θύμα του ίδιου άνδρα 36 φορές μεταξύ 2010 και 2014.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν μπορεί να οδηγηθεί στο ακροατήριο, καθώς οι εισαγγελείς δεν κατάφεραν να αποδείξουν με την απαιτούμενη βεβαιότητα τη χρήση βίας.

Ως αποτέλεσμα εφαρμόστηκε η μικρότερη προθεσμία παραγραφής που προβλέπει το γερμανικό ποινικό δίκαιο για την περίπτωση αυτή και η δίωξη σταμάτησε.

Αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου

Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Βερολίνου καλείται πλέον να αποφασίσει εάν θα κάνει δεκτό το κατηγορητήριο και πότε θα ξεκινήσει η δίκη.

Παράλληλα, η Εισαγγελία ζητεί, πέρα από την επιβολή πολυετούς ποινής κάθειρξης, να διαταχθεί και προληπτική κράτηση ασφαλείας (Sicherungsverwahrung) μετά την έκτιση της ποινής, μέτρο που εφαρμόζεται στη Γερμανία σε ιδιαίτερα επικίνδυνους δράστες όταν θεωρείται ότι εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρή απειλή για την κοινωνία.



Πηγή: skai.gr

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