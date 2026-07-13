Ο Χάρης Δούκας άνοιξε την παρουσίαση της νέας φανέλας του Παναθηναϊκού, μιλώντας για την αναβάθμιση της ομάδας και της Αθήνας μέσω του νέου γηπέδου και της διπλής ανάπλασης στον Βοτανικό.

Η παρουσίαση της νέας φανέλας του Παναθηναϊκού στο Δημαρχείο Αθηνών είχε έντονο συμβολισμό, καθώς ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, άνοιξε την εκδήλωση με μήνυμα για την αναβάθμιση της ομάδας και της πόλης. Ο Δούκας στάθηκε στη σημασία του Παναθηναϊκού ως «ομάδας της Αθήνας» και τόνισε πως το νέο γήπεδο και η διπλή ανάπλαση στον Βοτανικό θα αλλάξουν επίπεδο τόσο τον σύλλογο όσο και την περιοχή.

Ο Δήμαρχος μίλησε για την τιμή να φιλοξενείται η παρουσίαση στο Δημαρχείο, υπογραμμίζοντας ότι το έργο του Βοτανικού θα δημιουργήσει έναν σύγχρονο, πράσινο χώρο μόλις 1,5 χιλιόμετρο από το κέντρο της πόλης, όπου θα στεγαστεί ολόκληρος ο Παναθηναϊκός. Παράλληλα εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ομάδα μπαίνει σε μια εποχή επιτυχιών και υψηλών στόχων, με το νέο γήπεδο να αποτελεί σημείο αναφοράς για το μέλλον του συλλόγου.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να υποδεχόμαστε τον Παναθηναϊκό, την ομάδα μας, την ομάδα της πόλης μας. Είναι τιμή που θα παρουσιαστούν εδώ οι νέες φανέλες. Ο Παναθηναϊκός αλλάζει επίπεδο και αναβαθμίζεται και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Πίσω μας είναι η Ακρόπολη, αλλά θα την βλέπουμε και από το νέο μας γήπεδο. Θα αναβαθμιστεί εκεί όλη η περιοχή, μόλις 1,5 χιλιόμετρο από το κέντρο της Αθήνας. Θα γίνει η πιο πράσινη περιοχή και θα φιλοξενεί όλο τον Παναθηναϊκό, το γήπεδο του Ερασιτέχνη.

Είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα έχει πάρα πολλές επιτυχίες, εύχομαι πολλά τρόπαια».

Πηγή: skai.gr

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