Σοκαριστική υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μία 25χρονη Γερμανίδα καταγράφηκε στο Ηράκλειο μετά την απρόκλητη επίθεση του πρώην συντρόφου της που ταξίδεψε από το εξωτερικό για να τη βρει.

Σοβαρό περιστατικό βίας με θύμα μία 25χρονη Γερμανίδα σημειώθηκε το Σάββατο 11 Ιουλίου σε ξενοδοχείο της Αμμουδάρας Ηρακλείου, προκαλώντας την κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Έλλης Κοκάλη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΚΡΗΤΗ TV, φερόμενος ως δράστης είναι ένας 27χρονος Γερμανός, πρώην σύντροφος της νεαρής γυναίκας, ο οποίος ταξίδεψε αεροπορικώς από τη χώρα του στην Κρήτη.

Οι δύο Γερμανοί είχαν χωρίσει πριν από αρκετό χρονικό διάστημα. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχε παραμείνει ανοιχτή μία ψηφιακή σύνδεση, μέσω της οποίας ο 27χρονος φέρεται να κατάφερε να εντοπίσει τη γυναίκα.

Η 25χρονη, η οποία έκανε διακοπές στο Ηράκλειο μαζί με έναν 19χρονο φίλο της, παρήγγειλε φαγητό μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Το σχετικό μήνυμα φέρεται να έγινε αντιληπτό από τον πρώην σύντροφό της, αποκαλύπτοντας του το σημείο όπου διέμενε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 27χρονος πήρε την πρώτη διαθέσιμη πτήση από τη Γερμανία, έφτασε στο Ηράκλειο και κατευθύνθηκε απευθείας προς το ξενοδοχείο της Αμμουδάρας.

Ο άνδρας φέρεται να προσέγγισε το δωμάτιο από την πλευρά της πισίνας και να εισήλθε αιφνιδιαστικά στον χώρο όπου βρίσκονταν η 25χρονη και ο 19χρονος.

Ακολούθησε βίαιο επεισόδιο, κατά το οποίο ο 27χρονος φέρεται να επιτέθηκε αρχικά στον 19χρονο, αφήνοντάς τον ημιλιπόθυμο. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, χτύπησε επανειλημμένα την πρώην σύντροφό του με γροθιές και κλωτσιές.

Ένοικοι του ξενοδοχείου αντιλήφθηκαν όσα συνέβαιναν, παρενέβησαν και ειδοποίησαν την Ελληνική Αστυνομία.

Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου παραμένει νοσηλευόμενη σοβαρά χτυπημένη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο 27χρονος κατάφερε αρχικά να απομακρυνθεί από το ξενοδοχείο πριν από την άφιξη των αστυνομικών. Ακολούθησαν αναζητήσεις, με τις Αρχές να τον εντοπίζουν λίγη ώρα αργότερα στο δωμάτιο που είχε νοικιάσει και συνελήφθη.

Πηγή: neakriti.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.