Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στο Αλιβέρι Εύβοιας: Ήχησε το 112 - Επιχειρούν και 9 εναέρια

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε σήμερα, (14 Ιουλίου 2026), περίπου στις 12:00, στην περιοχή Λάτα της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων, στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Κοντά στη φωτιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Μάλιστα, στις 12:17 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Το drone επιτήρησης του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο εντόπισε την πυρκαγιά, συνεχίζει να παρέχει σε πραγματικό χρόνο εικόνα της εξέλιξης του συμβάντος, υποστηρίζοντας τον επιχειρησιακό συντονισμό. Στο σημείο βρίσκεται ήδη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλέον 65 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ής ΕΜΟΔΕ και 18 πυροσβεστικά οχήματα.Από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το drone επιτήρησης του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο εντόπισε την πυρκαγιά, συνεχίζει να παρέχει σε πραγματικό χρόνο εικόνα της εξέλιξης του συμβάντος, υποστηρίζοντας τον επιχειρησιακό συντονισμό.

Στο σημείο βρίσκεται ήδη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

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