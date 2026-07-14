Έπαιξε γερά για τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Έρικ Φαν Ντρόγκελεν φαίνεται πως καταλήγει στην Τράμπζονσπορ.

Όπως αναφέρεται στην Τουρκία, ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός έφτασε σε προφορική συμφωνία με την ομάδα από την Τραπεζούντα η οποία με τη σειρά της βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τη Σάμσουνσπορ για την αγορά του.

Η απόσταση των δύο συλλόγων μάλιστα φαίνεται πως έχει μειωθεί στο 1 εκατ. ευρώ, κάτι που σημαίνει πως το χάσμα έχει γεφυρωθεί και όλα δείχνουν πως σύντομα θα υπάρξει οριστικό deal για τον Φαν Ντρόγκελεν.

«Η Τράμπζονσπορ ήρθε σε συμφωνία με τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των συλλόγων για τα δικαιώματα μεταγραφής, η διαφορά μειώθηκε σε 1 εκατομμύριο ευρώ! Η Τράμπζονσπορ και η Σάμσουνσπορ είναι κοντά σε συμφωνία», αναφέρει ο έγκυρος Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου.

Σύντομα αναμένεται να γίνουν περισσότερες πληροφορίες γνωστές σχετικά με το ποσό της επικείμενης μεταγραφής, αλλά και με εκείνο που θα λαμβάνει ετησίως ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.