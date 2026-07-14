Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν πρέπει να εκτελούν πτήσεις εντός του εναέριου χώρου του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, των ΗΑΕ και πάνω από τα ύδατα του Κόλπου του Ομάν.

Η συμβουλευτική επιτροπή της EASA για τη ζώνη σύγκρουσης ανέφερε περαιτέρω ότι «οι απρόβλεπτες στρατιωτικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με την πιθανή χρήση πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μαχητικών αεροσκαφών και συστημάτων αεράμυνας, προξενούν υψηλό κίνδυνο για τις πολιτικές πτήσεις σε όλα τα υψόμετρα και τα επίπεδα πτήσης εντός του εν λόγω εναέριου χώρου».

Ο οργανισμός συμβούλεψε τις αεροπορικές εταιρείες την περασμένη εβδομάδα να μην λειτουργούν εντός του εναέριου χώρου του Ιράν, του Ιράκ και του Λιβάνου.

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Πηγή: skai.gr

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