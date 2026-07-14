Θοδωρής Αθερίδης: «Το cancel δεν με τρομάζει» – Επιμένει στη στήριξη Χρυσοχοΐδη για τη Marfin

Ο Θοδωρής Αθερίδης επανήλθε με μια μακροσκελή και ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, το αποκαλούμενο «ελληνικό FBI» και τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της Marfin.

Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν ανακαλεί τη δημόσια στήριξή του στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και δήλωσε ότι δεν φοβάται το ενδεχόμενο να δεχθεί «cancel» για τις απόψεις του. Παράλληλα, απάντησε στην κριτική ότι προεξόφλησε την ενοχή των συλληφθέντων, διευκρινίζοντας πως δεν προκαταλαμβάνει τη δικαστική κρίση και ότι η ενοχή ή η αθωότητά τους θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη.

«Δεν είμαι αιρετός, το cancel δεν με αφορά»

Στην ανάρτησή του στο Facebook, ο Θοδωρής Αθερίδης υποστήριξε ότι δεν αισθάνεται την ανάγκη να προσαρμόζει τις δημόσιες τοποθετήσεις του προκειμένου να αποφεύγει τις αντιδράσεις.

«Δεν είμαι αιρετός. Το cancel δεν με αφορά, ούτε με τρομάζει», ανέφερε, εξηγώντας ότι έχει τοποθετηθεί δημόσια για τις πολιτικές του απόψεις ήδη από το 2012 και ότι το κοινό γνωρίζει εδώ και χρόνια τις θέσεις του. Όπως σημείωσε, η αρνητική κριτική δεν τον κάνει να αλλάξει στάση, αλλά λειτουργεί ως ένας τρόπος να ξεκαθαρίζει με ποιους ανθρώπους επιθυμεί να επικοινωνεί.

«Κάποιοι δεν θέλουν να βρεθούν οι ένοχοι»

Το πιο αιχμηρό σημείο της τοποθέτησής του αφορούσε όσους αντέδρασαν στους επαίνους που απηύθυνε προς τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Ο ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι ορισμένοι θα προτιμούσαν να μην έχει σημειωθεί πρόοδος στην υπόθεση της Marfin, μόνο και μόνο για να μην πιστωθεί πολιτικά η εξέλιξη στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Χαρακτήρισε αυτή τη στάση έκφραση «τυφλού μίσους», δηλαδή, όπως εξήγησε, την επιλογή κάποιου να προτιμά μια αρνητική εξέλιξη, αρκεί να μην δικαιωθεί ο πολιτικός ή ιδεολογικός του αντίπαλος. Ο Αθερίδης τόνισε ότι η ταυτοποίηση, η σύλληψη και η δίκαιη δίκη των υπευθύνων για τον θάνατο των εργαζομένων της Marfin είναι προς το συμφέρον ολόκληρης της κοινωνίας και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με κομματικά κριτήρια.

Απαντώντας εμμέσως σε όσους τον κατηγόρησαν ότι παραβίασε το τεκμήριο αθωότητας, ο Θοδωρής Αθερίδης διευκρίνισε ότι δεν θεωρεί δεδομένη την ενοχή των προσώπων που κατηγορούνται. «Δεν θα μπορούσα ποτέ να χαρώ με την καταδίκη αθώων ανθρώπων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού και η απόφαση ανήκουν στη Δικαιοσύνη.

Ο θαυμασμός του προς τον Χρυσοχοΐδη

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι οι έπαινοί του δεν αφορούν την προεξόφληση του αποτελέσματος της υπόθεσης, αλλά την απόφαση να συνεχιστεί η διερεύνηση ενός εγκλήματος που παρέμενε ανεξιχνίαστο επί 16 χρόνια.

Όπως έγραψε, ο θαυμασμός του προς τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη σχετίζεται με τη «διαρκή προσπάθεια για διαλεύκανση» και με τη μη αρχειοθέτηση σοβαρών εγκλημάτων. Παρέπεμψε, επίσης, στην εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη το 2002, κατά την περίοδο που ο Χρυσοχοΐδης βρισκόταν στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

Στην ίδια ανάρτηση αναφέρθηκε στη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης και άσκησε σκληρή κριτική σε όσους ζητούν την αποφυλάκιση του Δημήτρη Κουφοντίνα. Υποστήριξε ότι η καθυστερημένη εξάρθρωση της οργάνωσης επέτρεψε να συνεχιστούν οι δολοφονικές επιθέσεις και να αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων.

Οι δηλώσεις που προκάλεσαν τις αντιδράσεις

Η συζήτηση ξεκίνησε μετά την παρουσία του Θοδωρή Αθερίδη σε εκδήλωση κατά της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου στο Ηράκλειο, παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Ο ηθοποιός παραδέχθηκε ότι αρχικά είχε αντιμετωπίσει ειρωνικά τη δημιουργία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και ειδικά τον χαρακτηρισμό «ελληνικό FBI».

Μετά τις συλλήψεις για την υπόθεση της Marfin, ωστόσο, δήλωσε ότι παίρνει πίσω όσα είχε πει και εξέφρασε «τυφλή εμπιστοσύνη» προς τον υπουργό. Οι αναφορές του προκάλεσαν έντονη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα, με ορισμένους χρήστες να τον κατηγορούν ότι παρουσίασε την υπόθεση ως ήδη εξιχνιασμένη, ενώ η δικαστική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του ηθοποιού:

«Δεν είμαι αιρετός!

Το cancel δεν με αφορά! Ούτε με τρομάζει! Ίσα ίσα που διευκολύνει το ξεκαθάρισμα των ανθρώπων που θα ήθελα να επικοινωνήσω. Δεν ψαρεύω σε θολά άλλα σε πεντακάθαρα νερά!

Από το 2012 που τοποθετήθηκα δημόσια για αυτό που θα έρχονταν, στο protagon (το παράδοξο ενός αριστερού ψηφοφόρου) συστήθηκα στον κόσμο. Μπορείτε να το αναζητήσετε αν θέλετε. Όποιος έρχονταν να με δει στο θέατρο ήξερε ποιον πάει να δει.

Η δουλειά μου είναι δουλειά αγάπης.

Δεν μ ενδιαφέρουν οι άνθρωποι με τυφλό μίσος.

Τυφλό μίσος είναι αυτό που προτιμάς το κακό σου αρκεί να μην δικαιωθεί ο εχθρός σου.

Αρκετοί άνθρωποι σήμερα παρακαλούν να μην έχουν βρεθεί οι δολοφόνοι των αθώων της marfin μόνο και μόνο για να μην χρεωθεί τα εύσημα ο Υπουργός προστασίας του πολίτη. Γιατί μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν τεράστιο πλήγμα στον ανένδοτο αγώνα τους.

Δεν είναι όμως έτσι. Το να βρεθούν οι δολοφόνοι και να δικαστούν για το έγκλημα τους είναι προς το συμφέρον όλων. Οι άνθρωποι που κάηκαν ήταν σαν κι εμάς.

Οι σημερινοί κατηγορούμενοι αν είναι αθώοι θα το κρίνει η δικαιοσύνη.

Ο εκπεφρασμένος θαυμασμός μου προς το πρόσωπο του Μιχάλη Χρυσοχοίδη αφορά την διαρκή προσπάθεια του για διαλεύκανση, στην μη αρχειοθέτηση των εγκλημάτων. Ας θυμηθούμε ότι στην βάρδια του εξιχνιάστηκε η 17η Νοέμβρη.

Οι άνθρωποι που ζητούν «λευτεριά στον Κουφοντίνα» είναι άνθρωποι με αυτό το τυφλό μίσος που ανέλυσα πριν.

Γιατί από το 1975 της πρώτης δολοφονίας της οργάνωσης μέχρι το 2002 της εξάρθρωσης της, έχαιρε της «λευτεριάς», αφού κινούνταν κάτω από τα ραντάρ της αστυνομίας.

Και τι έκανε με την «λευτεριά» του;

Φόνους!!!

Τα χρόνια της «λευτεριάς» ακόμη και σήμερα είναι περισσότερα από τα χρόνια της κράτησης. Ήταν 27 ολόκληρα χρόνια «Λευτεροι» να κάνουν ότι θέλουν.

Αν είχαν εξαρθρωθεί εγκαίρως, θα ήταν λιγότερα τα θύματα, που ανάμεσά τους και οι παράπλευρες απώλειες όπως του Θάνου Αξαρλιάν.

Δεν κινδυνεύουν μόνο οι στόχοι του ένοπλου αγώνα. Κινδυνεύουμε όλοι απ την τυφλή βία! Στην marfin εμείς είμασταν οι στόχοι.

Δεν έχω προκαταβάλει την ενοχή των κατηγορουμένων, δεν θα μπορούσα ποτέ να χαρώ με την καταδίκη αθώων ανθρώπων. Ένιωσα όμως πως αξίζει να επιβραβεύσω, να παροτρύνω τον υπουργό να συνεχίσει ν αγωνίζεται για την εξιχνίασή του εγκλήματος.

Ο Χρυσοχοίδης επίσης διαχώρισε πεντακάθαρα την θέση του από το έγκλημα του 20χρονου στο Άργος.

Τοποθετήθηκε αυστηρά λέγοντας πως χρέος των αστυνομικών είναι να αποτρέπουν το έγκλημα κι όχι να το διαπράττουν.

Γνωρίζω πως αυτή μου η ανάρτηση μικρή σημασία έχει, γιατί τα εξαρτημένα αντανακλαστικά του ραγιαδισμού των Ελλήνων, με το τυφλό μίσος προς την εκλεγμένη εξουσία, είναι πέρα από παράλογο, δυστυχώς κληρονομικά επιβεβλημένο!

Η σημασία της ανάρτησης αφορά μόνο στους ανθρώπους που ανησυχούν για μένα, ότι βάλλομαι, ή ότι υποφέρω απ την κατακραυγή που υπέστην.

Ειλικρινά θέλω να γνωρίζετε πως στα 61 μου χρόνια, ξέρω ν αναλαμβάνω την ευθύνη των όσων λέω και κάνω!

Τουλάχιστον για να ξέρετε κι εσείς με ποιον έχετε να κάνετε!

Εύσημο να σε κατηγορούν αυτοί που απεχθάνεσαι!

(Δεν θ αφήσω ανοιχτά τα σχόλια μην στριμώχνεστε για να βρίσετε στον τοίχο μου. Κάντε το στον δικό σας)».

Πηγή: skai.gr

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