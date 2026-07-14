Βόβορας: «Θα είναι το κορυφαίο ελληνικό πρωτάθλημα των τελευταίων ετών»

Το μπασκετικό του όραμα για τον Προμηθέα ανέλυσε ο νέος προπονητής της ομάδας, Γιώργος Βόβορας. Παράλληλα αναφέρθηκε στο υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού που θα έχει η νέα Stoiximan GBL.



Aναλυτικά, ο Γιώργος Βόβορας μίλησε:

Για τον Προμηθέα: «Για μένα ο Προμηθέας ήταν εξαρχής μια πρόκληση από τη συζήτηση, που έκανα με τους ανθρώπους της ομάδας, που τα τελευταία χρόνια έχει σαφή μπασκετική φιλοσοφία. Αισθάνθηκα, ότι μετά από καιρό στο εξωτερικό, ήταν η στιγμή να επιστρέψω σε ένα περιβάλλον, που θα παρέχει τις συνθήκες να δημιουργήσουμε ένα πρότζεκτ, που θα δημιουργήσει κάτι όμορφο».



Για την Πάτρα: «Είναι μια πολύ όμορφη και μπασκετική πόλη, θεωρώ ότι θα έχω τις ευκαιρίες να γνωρίσω την πόλη και τους ανθρωπους της από κοντά».



Για το τι θα δούμε στον Προμηθέα: «Από τις πρώτες κουβέντες, που κάναμε με τους ανθρώπους της ομάδας, καταλάβαμε ότι θέλουμε πρώτα την αθλητικότητα. Ολοι οι παίκτες, που έχουμε διαλέξει έως τώρα, διακρίνονται για αυτό το στοιχείο. Η ομάδα θα έχει ταυτότητα, θα έχει σκληράδα, ένταση και αθλητικότητα, κάτι που ελπίζω να μετατραπεί σε επιθυμία για την νίκη. Θα είμαστε μια αθλητική ομάδα, που θα είναι ευχάριστο να βλέπεις, παίζοντας με πολλές κατοχές, με πολλά παιδιά να προσφέρουν θέαμα, έχοντας μεγάλο κίνητρο και δημιουργώντας ένα οικογενειακό περιβάλλον, μέσα από το οποίο θα εκπροσωπήσουν την πόλη, παλεύοντας μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα για την πόλη».



Για τις εμπειρίες και τις συνεργασίες του: «Είχα την τύχη τα τελευταία αρκετά χρόνια να συνεργαστώ με κορυφαίες προσωπικότητες αθλητών και προπονητών. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες κατάλαβα, ότι σημασία δεν έχει μόνο η τακτική, αλλά επίσης η προσέγγιση της προπόνησης και των παιχνιδιών, που καθορίζει μια ομάδα. Ο κόουτς Πεδουλάκης είναι ο μπασκετικός μου μέντορας, αλλά όταν έχεις συνεργαστεί επίσης με Πασκουάλ και Πιτίνο, δύο κορυφαίους προπονητές από διαφορετικές σχολές, εξελίσσεσαι ως προπονητής και ως άνθρωπος».



Για την νέα GBL: «Βλέπουμε ομάδες που κάνουν μεγάλες επενδύσεις, θα είναι το κορυφαίο ελληνικό πρωτάθλημα των τελευταίων ετών και στα δύο κορυφαία στην Ευρώπη, κάτι καλό για το ελληνικό μπάσκετ».



Για τη δουλειά με νέους αθλητές: «Είναι πάντα επιπλέον κίνητρο και ως Ελληνας προπονητής μου αρέσει να βοηθώ παιδιά να φτιάξουν τη ζωή τους. Είμαι χαρούμενος, που έζησα αυτή τη θέληση των παιδιών και ο τρόπος, που θα παίξουμε, θα δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να παίξουν σε μια ομάδα GBL, με ενέργεια και διάθεση σε κάθε κατοχή».

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