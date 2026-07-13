Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Το φετινό καλοκαίρι τελικά αποδεικνύεται δραστήριο και αποκαλυπτικό των διαθέσεων και των σκοπιμοτήτων σας. Ο χρόνος κυλά γρήγορα, ο αίσθηση καλύτερων στιγμών που θα έρθουν γίνεται όλο και πιο δυνατή. ολλά πράγματα θα φανερωθούν μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες, εξακολουθούν να ευνοούνται οι αισθηματικές σας σχέσεις και να υποχωρεί η δυσκολία από τον τομέα των επαγγελματικών σας. Όσοι βιάζεστε μπορείτε να ξεκινήσετε τις διακοπές σας αυτό το διάστημα καθώς οι οιωνοί είναι θετικοί και οι απολαύσεις που θα έχετε είναι δεδομένες. Ξεχάστε για λίγο τις υποχρεώσεις και τα οικονομικά άγχη που δεν τελειώνουν.

Ταύρος

Ο Ιούλιος αποδεικνύεται μήνας αλλαγών και ανανεώσεων. Πολλά θα εξαρτηθούν από το πόσο θα αντέξετε τις κριτικές του συντρόφου σας και πως θα τις ξεπεράστε. Ασχοληθείτε με την προσωπική σας παρουσία τόσο σε χώρους καινούργιους όσο και σε χώρους που θεωρούνται από εσάς παραδοσιακοί. Μια αναμενόμενη συνάντηση θα αποδώσει καρπούς. Η εργασία μπορεί να συνεχίζει να απαιτεί μεγάλο μερίδιο του ενδιαφέροντος σας αλλά μπορείτε να την διαχειριστείτε καλύτερα τώρα. Συνεχίστε να αξιοποιείτε την εύνοια της Νέας Σελήνης.

Δίδυμοι

Ο Ιούλιος εξελίσσεται θεαματικός, κατακτητικός και επεκτατικός. Θεαματικός θα είναι στο κοινωνικό πλαίσιο, κατακτητικός στο ερωτικό και επεκτατικός θα είναι στο ελεύθερο επάγγελμα σας. Με την Νέα Σελήνη πρέπει να ελέγχετε τις αντιδράσεις σας και να μην παρασύρεστε σε οτιδήποτε ασύμφορο οικονομικά ή χρονικά. Αφήστε κάποια περιθώρια στα γεγονότα που σας αφορούν να αποδείξουν το χαρακτήρα τους και μην ταλαιπωρείτε τη φαντασία σας με θέματα που απέχουν από την πραγματικότητα. Θα τύχετε οικονομικής εύνοιας επίσης.

Καρκίνος

Το καλοκαίρι συνεχίζεται έντονο παρά την οικονομική κρίση που δεσπόζει. Το στενό περιβάλλον αποδεικνύεται θετικό και σας υποστηρίζει ψυχολογικά και συναισθηματικά. Οι υποχρεώσεις σας αφήνουν περισσότερα περιθώρια πίστωσης. Εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες ψυχαγωγίας και οι ελεύθεροι αξιοποιήστε αιφνίδιες γνωριμίες που μπορεί να έχουν μέλλον και μάλιστα πολύ ενδιαφέρον. Μην αφήνετε το άγχος των επαγγελματικών σας να σας κατακλύζει και ενισχύστε την αυτοπεποίθηση σας γιατί μπορείτε να πετύχετε πολλά πράγματα. Κάτι καλό διαφαίνεται στα οικονομικά σας με τη Νέα Σελήνη.

Λέων

Ο Ήλιος αυτού του καλοκαιριού προβλέπεται σημαντικός καθώς ενισχύει τις δυνατότητες σας και σας δίνει νέες προοπτικές. Βέβαια οι δυσκολίες υπάρχουν για όλους αλλά το καλοκαίρι εσάς σας βοηθά και σας ταιριάζει πάντα. Διοχετεύστε έξυπνα το δυναμισμό σας εκεί που πρέπει, μην φορτώνετε με περισσότερες υποχρεώσεις το πρόγραμμα σας γιατί θα κουραστείτε και γιατί υπάρχει συνέχεια. Στις σχέσεις σας τα πράγματα είναι λίγο περίπλοκα και η συνέχεια των αντιξοοτήτων στις συναλλαγές και στις συνεργασίες σας, σας κάνει από άμυνα, επινοητικούς και περισσότερο υπομονετικούς.

Παρθένος

Συνεχίζεται ένα καλοκαίρι στην διάρκεια του οποίου παρά την δυσκολία των χρημάτων θα διεκδικήσετε μερικά από τα όνειρα σας και θα προσπαθήσετε να οργανώσετε και να επιβάλετε καινούργιες συνθήκες στην καθημερινότητα. Ο Ιούλιος συνεχίζει να είναι θετικός τόσο για την εργασία όσο και για την προσωπική σας ζωή. Ότι και αν γίνει τόσο σε εσάς όσο και στο περιβάλλον σας, θέλω να ξέρετε πως με τον τρόπο σας θα τα καταφέρετε να δώσετε νέα ώθηση στους σκοπούς και στις προτεραιότητες που όλα αυτά εξυπηρετούν τα σχέδια σας. Ακόμα μια εβδομάδα που πρέπει να την αξιοποιήσετε κοινωνικά και επαγγελματικά.

Ζυγός

Η εποχή που περιμένετε έχει φτάσει εδώ και μερικές εβδομάδες. Ακόμα για επτά μέρες φαίνεστε καθόλα έτοιμοι για να βάλετε τα σχέδια σας σε εφαρμογή. Η Νέα Σελήνη και οι σειρήνες των πειρασμών σας έχουν αφυπνίσει και θα προσπαθήσετε στο τρέχον παρόν να αποκτήσετε εμπειρίες που διεγείρουν την φαντασία σας και σας ρίχνουν σε νέες περιπέτειες. Ο Ιούλιος συνεχίζεται έντονος επεισοδιακός αλλά στην βάση του γόνιμος και παραγωγικός.

Σκορπιός

Ο Ιούλιος συνεχίζεται επανορθωτικός, αν και στην εργασία τα πράγματα απαιτούν σκληρές αποφάσεις που σε άλλες τους πτυχές σας αφήνουν ακάλυπτους απέναντι σε συναδέλφους και συνεργάτες. Βασικός σας σύμμαχος αποδεικνύεται η κοινωνική σας ζωή, μια πρόταση θα τονίσει το ηθικό σας και μια φιλία θα αποδειχτεί πολύτιμη για μια ακόμα φορά. Το στενό περιβάλλον ή ένας δικός σας άνθρωπος θα σας δώσουν την χαρά που χρειάζεστε και θα σας εξοπλίσουν να φανείτε πιο δυναμικοί όσοι αναγκάζεστε ακόμα να δουλεύετε σκληρά πάνω σε ένα σχέδιο ή για ένα σκοπό.

Τοξότης

Καλλιεργήστε τις σχέσεις σας με το εξωτερικό, φανερώστε τα κρυφά σας ταλέντα, συνεχίστε να ταξιδεύετε όσοι μπορείτε. Την περίοδο αυτή στο μεσοδιάστημα του Ιουλίου, οι παραλίες και οι νυκτερινές συντροφιές είναι ότι καλύτερο μπορείτε να προσφέρετε στον εαυτό σας. Ιστιοπλοΐα και θαλάσσιο σκι σας ταιριάζουν περισσότερο σαν θαλάσσια σπορ. Το πορτοφόλι σας αδειάζει γρήγορα αλλά στο τέλος μπορείτε να χειριστείτε ακόμα και το ενδεχόμενο καινούργιου χρέους σας.

Αιγόκερως

Η αποχώρηση του Άρη από Ζυγό σας δίνει ανακούφιση μετά από 8 δύσκολους μήνες. Οι οιωνοί σας αφήνουν νέα περιθώρια για σχέδια καινούργια και σας δείχνουν την αρχή μιας καλύτερης εποχής που αρχίζει να διαφαίνεται στην πρώτη της φάση. Με αυτή την εβδομάδα κλείνει μια τετραετία σκληρή που ξεκίνησε πολύ νωρίτερα. Τέλος η τύχη σας προμηθεύει και ένα καινούργιο αισθηματικό περιεχόμενο. Χαρείτε τα καλά που μπορεί να σας δώσει η ζωή και ξεπεράστε την εσωστρέφεια και την τάση σας να παραπονιέστε συχνά.

Υδροχόος

Αν μείνετε εντός των τειχών της πόλης, θα έχετε πολλές αφορμές για να κατακτήσετε ανθρώπους που συνυπάρχετε στο χώρο που ζείτε και κινείστε. Ακόμα μια φορά αξιοποιήστε τις επικοινωνιακές σας δυνατότητες και βάλτε σε εφαρμογή την φαντασία και τα όνειρα σας. Το νέο φεγγάρι του Ιουλίου φωτίζει έντονα τις νύχτες σας και καθώς η νύχτα είναι κάτι που αγαπάτε αξιοποιήστε την και ερωτικά και κοινωνικά. Εξαρτάται σε πιο τομέα θα έχετε περισσότερο τη βοήθεια της τύχης.

Ιχθύς

Το καλοκαίρι πάντα σας αρέσει και το χρειάζεστε για να ξεκουραστείτε. Οι δυσκολίες της εποχής σας έχουν περιορίσει τις συνήθειες παλαιότερων καιρών. Ωστόσο η περίοδος είναι πιο ευνοϊκή, κυρίως να εκφραστείτε, να μετακινηθείτε ή να ψυχαγωγηθείτε. Μεγάλη κινητικότητα συνεχίζει να διαφαίνεται γύρω σας, πολλά θα γίνουν, και άλλα τόσα θα σας συγκινήσουν. Ξεχάστε για λίγο τις σκοτούρες σας και δώστε τον καλύτερο εαυτό σας σε εκείνους που αποτελούν την μόνιμη συντροφιά σας. Έχετε όλο το δικαίωμα να ξεκουραστείτε και να ανανεωθείτε ψυχολογικά.

Πηγή: skai.gr

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