Νέα ισοψηφία Γιάννη Αλαφούζου - Βαγγέλη Μαρινάκη για την προεδρία της Λίγκας

Ούτε τη δεύτερη φορά ανέδειξε πρόεδρο η εκλογική διαδικασία στη Stoiximan Super League.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Βαγγέλης Μαρινάκης ισοψήφησαν ξανά, παίρνοντας από 7 ψήφους ο καθένας. Κάπως έτσι, δεν αναδείχτηκε ούτε τώρα νέος πρόεδρος στη Λίγκα.

Οι συσχετισμοί δεν άλλαξαν σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Την υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου στήριξαν οι ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Κηφισιά, Λεβαδειακός και Παναιτωλικό. Αντίστοιχα, την υποψηφιότητα του Βαγγέλη Μαρινάκη οι ΠΑΕ Ολυμπιακός, Άρης, ΟΦΗ, Ατρόμητος, Καλαμάτα, Βόλος και Asteras AKTOR.

Η ΕΠΟ από την πλευρά της ψήφισε και πάλι λευκό, καθώς δεν θέλησε προφανώς να κρίνει το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας.

Θα υπάρξει μάλιστα νέα εκλογική διαδικασία αύριο, όπως ανέφερε ο Άρης Ασβεστάς και θα φανεί αν υπάρξει αλλαγή πλεύσης από κάποια ομάδα.

Να σημειωθεί πως ερχόμενη Πέμπτη (16/07) υπάρχει η κλήρωση για το επόμενο πρωτάθλημα, αλλά θα διεξαχθεί χωρίς εκλεγμένο πρόεδρο της Λίγκας.

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