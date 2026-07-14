Είδε Πουλακίδα ο Μπαρτζώκας στο Summer League - Τι έκανε ο 23χρονος άσος

Υπό το βλέμμα του Γιώργου Μπαρτζώκα αγωνίστηκε τα ξημερώματα στο Summer League του Λας Βέγκας ο Τζον Πουλακίδας.



Ο 23χρονος σούτινγκ γκαρντ (1,98μ.) απασχολεί τον Ολυμπιακό, ο οποίος θέλει να τονώσει το ελληνικό του στοιχείο και ο ομογενής άσος έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες για να πάρει το διαβατήριο (οι δύο γονείς του είναι Έλληνες).

Στη νίκη των Μάβερικς επί των Γκρίζλις με 96-88, ο Πουλακίδας έπαιξε για 23:42 έχοντας 6 πόντους (1/1 βολή, 1/4 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 3 λάθη. Στο ίδιο ματς, ο Ισπανός Σέρχιο Ντε Λαρέα, που επελέγη στο ντραφτ, είχε 16 πόντους και 12 ασίστ.



Ο Πουλακίδας αποφοίτησε από το Γέιλ πέρσι το καλοκαίρι χωρίς να επιλεγεί στο ντραφτ. Τη σεζόν 2025/26 είχε two-way συμβόλαιο με τους Μάβερικς και σε 13 εμφανίσεις είχε 8,8 πόντους (40,3% στα τρίποντα) και 2,3 ριμπάουντ σε 19,5 λεπτά κατά μέσο όρο.



Προτεραιότητά του είναι να κερδίσει ένα συμβόλαιο σε ομάδα του ΝΒΑ, ωστόσο αν αυτό δεν συμβεί, τότε είναι πολύ πιθανό να έρθει στην Ελλάδα, καθώς οι ομάδες της Stoiximan GBL, ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός, προσφέρουν πολύ καλά χρήματα στον ίδιο.

Στο μεταξύ, διαψεύδεται από πλευράς Ολυμπιακού το δημοσίευμα Αμερικανού ρεπόρτερ πως έγινε πρόταση 3 εκατ. δολαρίων στον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία, τον Δομινικανό γκαρντ/φόργουορντ που απασχόλησε και πέρσι την ομάδα.

Ο Ολυμπιακός δεν επιβεβαιώνει ότι έχει κάνει πρόταση (3 εκ για δυο χρόνια) στον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία!!! @athletiko_gr https://t.co/M8RRieGz2i — VIoannou (@VaggelisIoanno2) July 14, 2026

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