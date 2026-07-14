Την εκτίμησή του ότι «ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορεί να ξαναγίνει ισχυρός πολιτικός πόλος με σαφές πρόγραμμα και προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης», εξέφρασε σε συνέντευξή του ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης, και επανέλαβε ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος.

Σε σχέση με τα όσα έγιναν την τελευταία εβδομάδα ανέφερε: «Προχτές, συγκλήθηκε η Κ.Ε. μετά από αίτημα 75 μελών της και παρά τις προσπάθειες της αναπληρώτριας γραμματέως της κας Σαπουνά να την αναβάλει, είχε απαρτία και αποφάσισε ότι πρακτικά ακυρώνεται η προηγούμενη απόφαση, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή δεν κατεβαίνει και στηρίζει άλλο κόμμα. Αποφάσισε ότι με το πρόγραμμα του μπαίνει μπροστά, ετοιμάζει την εκλογική του επιτροπή και την κάθοδό του στις επόμενες εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν, ηγούμενος ενός μετώπου όσο το δυνατόν πιο πλατιών δυνάμεων για να πέσει ο Μητσοτάκης».

Επανέλαβε την άποψη του ότι η όποια πιθανή συμμαχία θα πρέπει να στηρίζεται σε προγραμματική συμφωνία. Στο επίκεντρο αυτής της προγραμματικής συμφωνίας θα πρέπει να βρίσκονται μεταξύ άλλων η αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας με τον δημόσιο έλεγχο του 51% της ΔΕΗ και την επιστροφή υπό δημόσιο έλεγχο των ΕΛΠΕ, η επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού, η κατάργηση του νόμου Μητσοτάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια κ.ά.

Τέλος, σχετικά με την επόμενη μέρα στο κόμμα είπε: «Δεν θέλω να ηγηθώ του ΣΥΡΙΖΑ για να μπούμε ίσα ίσα στη Βουλή. Θέλω να ηγηθώ του ΣΥΡΙΖΑ για να πάρουμε ένα μεγάλο, αξιοπρεπές ποσοστό, που θα μας καθιστά καθοριστικό παράγοντα της επόμενης αριστερής δημοκρατικής κυβέρνησης».

Πηγή: skai.gr

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