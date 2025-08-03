Η ελληνική παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στη Σιγκαπούρη ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή του Απόστολου Χρήστου στον τελικό των 50μ. ύπτιο.

Ο Έλληνας αθλητής τερμάτισε στην 6η θέση με χρόνο 24,59, βελτιώνοντας την τελική κατάταξή του σε σύγκριση με τον τελικό των 100μ. στον οποίο επίσης είχε δώσει το «παρών» στη διοργάνωση.

Ο Ρώσος, Κλιμέντ Κολεσνίκοφ (που αγωνίζεται ως ουδέτερος) αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του πρωταθλητής κόσμου.

