Κολύμβηση: Στην 6η θέση στον τελικό των 50μ. ύπτιο ο Χρήστου

Ο Απόστολος Χρήστου στον δεύτερο τελικό που έδωσε το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, τερμάτισε στην 6η θέση των 50μ. ύπτιο

Χρήστου

Η ελληνική παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στη Σιγκαπούρη ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή του Απόστολου Χρήστου στον τελικό των 50μ. ύπτιο.

Ο Έλληνας αθλητής τερμάτισε στην 6η θέση με χρόνο 24,59, βελτιώνοντας την τελική κατάταξή του σε σύγκριση με τον τελικό των 100μ. στον οποίο επίσης είχε δώσει το «παρών» στη διοργάνωση.

Ο Ρώσος, Κλιμέντ Κολεσνίκοφ (που αγωνίζεται ως ουδέτερος) αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του πρωταθλητής κόσμου.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: κολύμβηση Απόστολος Χρήστου
